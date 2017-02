Eftertanke nödvändigt, SVT

OPINION

Statligt men oberoende. Brett, men välavvägt. Det är ingen lätt uppgift våra bolag inom public service står inför att hantera. Att finnas till för alla och att vara relevanta för alla licensbetalare kan däremot inte betyda att det i sig innebär ett behov av att följa varje trend. Relevans legitimeras inte genom att alltid följa efter övriga marknaden. Veckans lansering av en utvidgad opinionsverksamhet på nätet för Svt väcker frågor om var gränsen går.

Mycket positivt finns att säga om det sätt på vilket Public service tagit sig an en ny medievärld. För det vore konstigt om Public Service inte skulle finnas där medborgarna, unga som äldre, i dag finns.

I grunden hade det således varit ännu märkligare om SVT Play inte hade existerat och man inte lade ner någon kraft på att skapa och upprätthålla bra innehåll på webben i övrigt. Det finns fler exempel på hur licensverksamheten följt med i tiden. Att finnas på sociala medier är naturligt.

Om det är där människor befinner sig kan det vara en direkt följd av en samhällsutveckling att även länka till programinnehåll där. Samma princip gäller hur tv-serier kan ”flytta in” in i surfplattor. Den norska storsuccén Skam är exempelvis från produktionens håll inte tänkt att ses som en traditionell serie utan snarare på nya sätt, som via just surfplatta. Där har Svt på ett medvetet sätt följt tanken med nya plattformar och lagt ut de avsnitt som köpts in direkt på den så kallade Play-tjänsten, istället för att sända traditionellt.

Samtidigt är det svårt att komma från att man från SVT:s sida gärna tar sina steg några steg längre än att bara anpassa sig till en ny tid. Man tycks ibland nästan rädda att ligga bakom kommersiell verksamhet i något avseende. Om det är av desperat ängslighet eller medveten konkurrenslust går bara att spekulera i.

Vad som dock står klart är att SVT-närvaron på sociala medier innehåller element som väcker principiella frågor. En viss aspekt är själva tonen. Kommunikationen med tittare i kommentarsfälten har ofta ett närmast lojt tilltal där man bejakar det som kommenteras, med tillhörande glada symboler.

Fram för allt sticker dock opinionssatsningen ut. Ett antal kända, tydliga debattörer från såväl vänster till höger knyts nu till Svt:s opinionsinnehåll för att som en fast ensemble tycka till, arvoderade med licensbetalarnas pengar.

Bland annat rör det sig om en den borgerliga debattören Rebecca Weidmo Uvell och socialdemokratiske Daniel Suhonen, känd för sin omtalade bok turerna kring Håkan Juholt. Dessa ska nu figurera i videoklipp som går ut direkt på hemsida och sociala medier. Det är förståeligt att SVT hoppas ha hittat att både behålla och attrahera ny publik.

För dessa namnkunniga personer, vana att agitera drastiskt, har trogna skaror följare och det är ingen vild gissning att dessa nu kommer att följa dem i deras nya roller på SVT Det är problematiskt.

Att det finns en ideologisk bredd i sammansättningen är givetvis positivt, men den stora frågan är om pengar och utrymme från det offentliga alls ska läggas på fasta roller för opinionsbildare som redan har en röst i samhällsdebatten. Till råga på allt under återkommande basis. Är arvoderat videobloggande med etablerade debattörer verkligen en försvarlig budgetpost för ett allmänhetens bolag, där stridande intressen mellan olika mål- och intressegrupper redan är en viktig och reell utmaning?