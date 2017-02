Antalet larm ökade i Hörby och Höör

HÖRBY/HÖÖR Antalet larm ökade både i Hörby och Höörs kommuner under 2016, visar räddningstjänstens summering.

Den anlagda branden på gymmet In2shape var en av fjolårets mest uppmärksammade händelser i Höör, där räddningstjänsten lyckades rädda värden för tiotals miljoner kronor.

I Hörby var det mordbranden i ett bostadshus i Äspinge som stack ut mest.

Totalt registrerades 322 larm i Hörby under 2016 och 336 i Höör. I båda fallen rör det sig om ökningar jämfört med året innan.

Automatlarmen ökade rejält och var den vanligaste larmorsaken undre 2016. I Höör noterades inte mindre än 109 automatlarm medan Hörby hade 82.

– Det beror på att antalet automatlarmsanläggningar har ökat. De fungerar både som egendomsskydd och för att skydda boende och personal, säger räddningschefen i Hörby och Höör, Lars Nilsson.

Ställföreträdande räddningschefen Joakim Ilmrud berättar att ett automatlarm kan bero på flera olika typer av händelser.

– Här finns både skarpa händelser i form av fullt utvecklade bränder samt mindre tillbud och falsklarm. Falsklarmen kan bero på tekniska fel eller den mänskliga faktorn, förklarar Joakim Ilmrud.

Antalet larm om bränder var fler i Hörby än i Höör under fjolåret. Totalt ryckte räddningstjänsten i Hörby ut till 55 bränder 2016. En liten ökning jämfört med 2015 då man fick in 46 larm om bränder.

En av fjolårets största insatser för räddningstjänsten i Hörby var den anlagda branden i ett bostadshus i Äspinge i början på december.

Flera polispatruller var också på plats. En man i 30-årsåldern hade tänt eld på huset där även hans familj befann sig.

Alla familjemedlemmarna lyckades fly ut ur det övertända huset, som dock brann ner till grunden. 30-åringen greps av polisen för mordbrand.

För räddningstjänsten blev branden ett riktigt kraftprov.

Man bekämpade även en omfattande brand i ett hus i Häggenäset förra sommaren.

– Båda bränderna var mycket omfattande där vi fick göra allt för att begränsa spridning till andra byggnader, säger Joakim Ilmrud.

I Höör var det framförallt den anlagda branden på In2shape som skapade rubriker.

Sent på eftermiddagen den 17 juni 2016 fick räddningstjänsten in ett larm om att det brann på gymmet. En 34-årig man hade tänt eld på lokalerna som hämnd för att en av de personer som befann sig där inte hade följt med honom på lerduveskytte. Det framkom under polisförhören med honom.

Branden började i bastun där det brann kraftigt när brandmännen kom fram. Räddningstjänsten fick snabbt eldsvådan under kontroll och lyckades förhindra spridning.

– Vi räddade värden för 18,5 miljoner kronor eftersom vi kunde begränsa branden. Där ser man vad ett snabbt ingripande har för betydelse säger Lars Nilsson.

I Hörby såväl som Höör ökade IVPA-larmen (I väntan på ambulans). Störst var ökningen i Hörby, där IVPA-larmen drog iväg från 32 larm under 2015 till 77 i fjol.

– Vi blir kallade på IVPA-larm om närmaste ambulans befinner sig mer än 15 minuter bort och om uppdraget bedöms som brådskande. Då åker vi ut och kan hjälpa till med en första åtgärd väldigt snabbt.

Efter automatlarmen och IVPA-larmen var trafikolyckor den vanligaste larmorsaken för räddningstjänsten.

I Höör sker de flesta trafikolyckorna på riksväg 13 och riksväg 23.

I Hörby är det hårt trafikerade E22:an och riksväg 13 som de flesta olyckorna sker på.

Tack vare att Trafikverket har gjort E22:an mötesfri, och byggt 2+1-väg med mitträcken förbi Hörby, har antalet allvarliga trafikolyckor på E22:an förbi Hörby minskat.

– Det har haft stor effekt, säger Lars Nilsson.