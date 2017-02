Regnbågsflaggan ska vaja på skolor

Lund På alla hjärtans dag den 14 februari ska regnbågsflaggan vaja över flera skolor i Lund. Katedralskolans Feministgrupp har arbetat för att det ska ske och fått ja från Spyken, Polhem och Lunds Dans- och musikalgymnasium.

Feministgruppens röst hördes högt förra våren när de drev projektet att göra kvinnor mer synliga i historieböckerna,

Det gjorde de under rubriken ”Sluta ruta våra brudar”, eftersom kvinnorna så ofta omnämns i en bruntonad liten ruta på sidan i läroboken, lite som kuriosa. Projektet lever vidare.

– Vi har blivit inbjudna till Gleerups som ger ut Perspektiv på historien, berättar Hanna Lövehed. Författarna var där och vi lade fram vår kritik och fick erbjudande att lämna i kommentarer.

Om vi kan påverka böckerna kommer det att reflekteras i undervisningen.

Sanna Warnemyr och Naima Fridén, som gått ut gymnasiet, har tillsammans med Hanna Lövehed, som går i trean, bildat en ny grupp. Genom Allra käraste syskon ska de fortsätta sitt arbete även efter gymnasiet.

– Namnet är förstås inspirerat av Astrid Lindgren och ”syskon” är mer inkluderande, inte bara för tjejer, säger Sanna. I gruppen tänker vi samla upp de medlemmar som tagit studenten och varit engagerade, de kan komma till oss.

Katedralskolans Feministgrupp kommer i framtiden att arbeta mer för eleverna.

– När vi hade den drev vi konkreta projekt, nu kommer den mer att bli ett forum för att diskutera saker, säger Hanna Lövehed.

Det sista projektet som den gamla feministgruppen driver blir just att sprida Pride-flaggorna över Lunds skolor den 14 februari.

– Katedralskolan har hissat den under några år redan och nu har vi frågat andra skolor om de vill hänga på, säger Sanna Warnemyr.

Alla skolor ser dock inte enbart positivt på att en grupp från en annan skola tar initiativet.

– De vill ha engagemang från de egna eleverna, precis som när det gäller mensskydden, säger Sanna Warnemyr.

Att mensskydd ska finnas på en toalett på skolan är nämligen också något som feministerna på Katte drivit igenom. Och i sin nya förening kommer tjejerna att fortsätta kämpa för sådana konkreta saker, liksom för en bättre sexualundervisning. Sanna Warnemyr har varit på möte med skolsköterskorna i Lund och fått positiv respons.

Men, bland de här konkreta inslagen, är också symbolen Pride-flaggan viktig.

– Min erfarenhet av alla hjärtans dag är mest från amerikanska romantiska komedier, där killar ger rosor till tjejer. Oftast är killen lite creepy, säger Sanna med ett skratt. Men det borde handla om alla hjärtan och om all sorts kärlek. Också om kärleken till sig själv.