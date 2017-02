Låga räntor ger 33 miljoner extra i valvet

Ystad Ystads kommun redovisar ett plus på 33,6 miljoner kronor för 2016. Överlägset största orsaken är de låga räntorna, men även att fler gymnasieelever väljer att gå skola i Ystad och att skatteintäkterna blivit högre än man räknat med bidrar.

Ystad kommun hade budgeterat för ett överskott på 5,7 miljoner – istället blev det 33,6 miljoner i kassakistan.

– Vi är förstås väldigt nöjda med att det blir ett plusresultat, säger Kent Mårtensson (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Tidigt i höstas pekade delårssiffror på ett ännu bättre resultat. Man beslutade då att ta hand om en avskrivning av kostnaderna för att stoppa erosionen på stränderna med 10 miljoner. Dessutom har man reserverat 10 miljoner för att ha i beredskap för en tvist med ett företag som drivit ett HVB-boende i Glemmingebro.



– Det är ett bra resultat som har medgett att vi kan göra justeringar, menar kommundirektör Jonas Rosenkvist. Det är ekonomiskt klokt inför framtiden.

Den största orsaken är alltså låga räntor. Detta ger ett plus på 18 miljoner jämfört med budgeten. Dessutom ger ökade skatteintäkter 4,7 miljoner kronor extra. Gymnasienämnden har gått 6,6 miljoner bättre än förväntat, och här kan man se en trend som vänt. Tidigare sökte sig många elever till andra kommuner, nu väljer man gymnasiet på Österport.

– Det är ett starkt resultat som beror på fler elever, säger Kent Mårtensson.

Socialnämnden har ett försiktigt plus, men det resultatet ses ändå som mycket positivt.

– Den stora stjärnan är socialnämnden som har gått från att ha stora minus på 10 miljoner till ett plus på 400 000 kronor, fortsätter Kent Mårtensson.

Några nämnder har gjort av med mer pengar än budget. Barn- och utbildningsnämnden ligger på 3,6 miljoner minus.

– Det är fler barn i skola och förskola än prognosen. Skolorna har signalerat att de haft det kämpigt, säger Kent Mårtensson.

Ovanligt många har valt att flytta till Ystad kommun under året.

– Den starka inflyttningen har tagit oss på sängen, menar budgetchef Hans Persson. En preliminär siffra är att vi växer med 400 personer i månaden.

Även samhällsbyggnadsnämnden visar minus.

Ännu har man inte hunnit göra några fullständiga analyser av orsaker till eventuella plus och minus.

– Lika nyfikna som vi är på hur ett minus uppstår är vi på hur man lyckats vända en trend, menar Eva Bramsvik-Håkansson (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.