Hoppade av som tränare – blev ordförande

Från och med nu är det som ordförande som Per Viktorsson pekar ut färdriktningen i Janstorps AIF. Foto: Thomas Persson/Arkiv

FOTBOLL Per Viktorsson hade påbörjat sitt sjätte år som herrseniorernas huvudtränare och ville inget annat än att fortsätta, när han av familjeskäl abrupt tvingades hoppa av detta uppdrag. Tro för den skull inte att han lämnade klubben i sitt hjärta. I stället för att svinga tränarpiskan håller nu 37-årige Per Viktorsson i ordförandeklubban i Janstorps AIF.

– Jag ville inte lämna klubben som jag tillhört sedan 30 år tillbaka, anger Per Viktorsson som skäl till varför han antog utmaningen att bli ordförande i Janstorps AIF i ungefär samma veva som han tvingades ge upp tanken på att fortsätta leda herrseniorerna som tränare.

Han berättar att förändringen uppstått av familjeskäl.

– Min åttaåriga son har opererats för en hjärntumör. Allt har gått bra. Men tiden läggs på familjen, upplyser Viktorsson.

Att fortsätta som herrtränare var en omöjlighet.

Däremot kände han att det skulle finnas över för ett ordförandeskap.

– Som tränare la jag ner mellan 600 och 800 timmar per år. Förutom tre träningar i veckan är det träningsplanering och två matcher, en för A- och för B-laget, i veckan. I den bästa av världar hade jag stannat kvar som tränare. Det är ett gudomligt bra lag som vi byggt upp, menar Per, som varit Jaif-herrarnas ansvarige sedan 2011 och tagit laget från division 7 till 5 och ner i sexan och upp i femman igen.

Viktorsson hade knappt hunnit lämna tränarskapet förrän han fick frågan om att ta över som ordförande efter avgående Ulrika Berg Nilsson. Årsmötet lurade bakom hörnet.

– Jag smakade på karamellen och tackade ja. Jag ville inte lämna klubben som jag tillhört sedan 30 år tillbaka, berättar Per.

En gång Jaif:are, alltid Jaif:are. Viktorsson har alltid varit moderklubben Janstorps AIF trogen. Här har han spelat, här har suttit med i styrelsen i tio år, här har han varit ungdomsansvarig och här har han tränat ungdomar, juniorer, damer och herrseniorer.

Från och med nu kommer han att peka ut kompassriktningen som ordförande i en klubb med cirka 200 medlemmar.

– Som i alla andra småklubbar finns det ständiga utmaningar, konstaterar han.

Någon anställd personal har inte Janstorps AIF längre.

– Ett ideellt maskineri, konstaterar Viktorsson.

Sedan några år tillbaka är det heller inte Jaif som ansvarar för driften av hemmaidrottsplatsen i Janstorp, Kämpavallen, utan Skurups kommun.

Nytt för året är dessutom tillgången till konstgräsplanen på Skurups idrottsplats.

– På bara två år har förutsättningarna blivit mycket bättre.

Herrlaget tänker han även fortsättningsvis följa med stort intresse. Förstås.

– Givetvis. Men jag tänker inte lägga mig i uttagningarna, lovar Viktorsson.

Patrick Nilsson, som Viktorsson delade tränarsysslan med, har nu tagit över som ensam huvudansvarig för herrseniorerna. Christian Ahlström, som precis som Patrick spelar, och Jesper Ylinen är nya assisterande tränare.