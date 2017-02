Fler bostäder och butiker till Sjöbo väst

Sjöbo Fler intressenter har hört av sig till kommunen för att få bygga på Sjöbo väst. Nu har tomter reserverats för radhus och ytterligare två butiker har anmält intresse för etablering.

Företag står i kö för att få etablera butiker på Sjöbo västs nya handelsplats som ligger närmast rondellen.

– Sedan årsskiftet har ytterligare två nya välkända företag hört av sig om att de vill etablera sig där, så det bör hända ganska snart, berättar utvecklingsstrategen Monika Strömbäck.

Men hon vill inte röja vilka de är eller vad de vill sälja.

Sedan tidigare finns det totalt sex företag som meddelat att de vill öppna på området. Bland annat motorcykelbutiken Motostar och en sällanköpsvarukedja via Säljfast samt en livsmedelskedja.

– Förra året bildades en etableringsgrupp bestående av samhällsbyggnadsnämnden, kommunledningsförvaltningen samt ägarna till Coop och Dollarstore som ska titta på vilka företag som de tycker passar på området.

– Det är inte alla butiker som passar där. Gruppen är intresserade att få en bra struktur på affärsutbudet, så att de inte konkurrerar utan drar nytta utav varandras kunder. Enligt detaljplanen ska det till exempel bara finnas en livsmedelsbutik, så det blir svårt när Coop redan finns där. Däremot går det bra med mindre gårdsbutiker som säljer livsmedel.

Väster om handelsområdet ligger bostadsområdet med 77 tomter, där har nya villor byggts under flera år. De mest attraktiva tomterna ligger på den södra sidan av gatorna, där är nu 31 av de 37 tomterna sålda eller reserverade. Där är det bara tillåtet med ett hus per tomt. Men på den östra sidan, närmast Dollarstore, har man gjort ett undantag för att tillåta mer än en fastighet per tomt.

– Tomterna är på mellan 1 000 och 1 500 kvadratmeter, så det kan ge plats för cirka tio radhus, säger Monika Strömbäck.

Två av de fem tomterna som finns där har reserverats av ett byggföretag.

– De kommer troligen att lämna in ett bygglov snart för att bygga radhus. Dessutom har jag i dagarna fått samtal från ett annat byggföretag som funderar på att bygga radhus på de tre resterande tomterna. Även en privatperson som vill bygga ett generationsboende med två radhus. Men inga av dem har bestämt sig, så ingen reservation har gjorts i de fallen, säger Monika Strömbäck.

På den norra sidan av bostadsområdet finns även 120 tomter som inte är exploaterade. Men där saknas fortfarande både gator och ledningar för vatten och avlopp. Den detaljplanen tillåter också bara en fastighet per tomt.

– Men eftersom det finns intresse för radhus på det nuvarande området så kan det även bli aktuellt här, men då måste man göra en ändring i planen, säger Monika Strömbäck.