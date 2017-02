Chans till tredje raka för Skurup

FOTBOLL 40 lag slåss om förstapriset på 5 000 kronor i den 13:e upplagan av damfotbollens Nils Holgersson Cup, som börjar i kväll och avslutas på söndag.

Det är de fyra kommunklubbarna Skurups AIF, Rydsgårds AIF, Skivarps Gif och Janstorps AIF – i det som fram till för ett par år sedan var Allians Syd – som håller i trådarna för denna sjumannacup för damseniorlag på konstgräset i Nils Holgersson-hallen i Skurup.

I potten ligger totalt 9 000 kronor. Vinnarna erhåller 5 000, tvåan 2 500 och trean 1 500 kronor.

De två senaste åren har Skurups AIF segrat. I fjor vände de 0-1 i finalen mot Lunds SK till 2-1-seger efter två mål av Fridha Bergqvist, det avgörande i förlängningen.

Före Skurups två segrar var det LB07 IF som tog hem cupen tre år i rad och innan dess Sjöbo IF i två år på sträck. De tre första cupupplagorna gick segern till Skillinge IF. 2008 segrade Wä IF och 2010 Husie IF.

Favoriter i år? Ja, sett till rankinglistan är det LB07 före Hammenhögs IF, Husie IF, Skurups AIF och Dösjöbro IF.

De 40 lagen har inledningsvis ett gruppspel att ta sig igenom. I kväll, torsdag, är det grupp 1 och 2 som avgörs. Premiärmatchen går mellan Svenstorps IF och Gislövs IF med avspark klockan. I morgon avgörs grupperna 3 och 4. Det blåses det till spel klockan 17.30. På lördagen ska de fyra resterande grupperna avgöras.

När cupen ska avgöras på söndag återstår tolv lag, vilka då går in i ett nytt gruppspel. De fyra gruppvinnarna går till semifinal. Finalen på söndag börjar klockan 16.10.