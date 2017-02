Avfallsbrand avslutad efter 1,5 år

OMMA Brandrester och aska efter den omfattande branden på Malmö metalltekniks avfallsanläggning i Omma är borta.

Efter mer än ett och ett halvt år kan Sjöbo kommun nu lägga det långdragna ärendet till handlingarna.

– Vi fick tjata rätt mycket på dem för att de skulle forsla bort avfallet. Det gjordes fört under maj, juni och juli förra året. Men askan var kvar ännu längre, berättar Sjöbo kommuns miljöinspektör Ingmar Närlid.

Det var den 5 juli 2015 som en stor avfallshög med allt från glas, papper och plast började brinna på Malmö metalltekniks avfallsanläggning i Omma. En tjock, intensiv rök spreds då över Sjöbo i väntan på att brandhärden skulle självsläckas.

Det visade sig snart att avfallshögen inte var sorterad enligt gällande krav och troligen var det glas i högen som i den varma sommarsolen antänds avfallsmassorna.

Initialt släcktes branden av räddningstjänsten men sedan överlämnades ansvaret till företaget själv.

Det blev början på en lång process med kritik, polisanmälan, bristande kontakt med företaget där miljöförvaltningen befarade en risk för föroreningar i marken liksom att grundvattnet skulle ta skada av föroreningar i släckvattnet.

– Så blev det inte. Värden i mark och vatten fick vi resultatet av redan för ett år sedan, säger Ingmar Närlid och konstaterar att de befarade miljökonsekvenserna som tur är aldrig blev så illa som befarat.

Det blev bara ytliga föroreningar i marken men brandresterna som var rejält förorenade klassades som farligt avfall med krav på att omhändertas.

Så sent som hösten 2016 låg fortfarande brandaskan kvar på området vilket ledde till att företaget hotades med vite om 100 000 kronor om de inte forslade bort askan.

Det fick effekt och böterna behövde aldrig dömas ut.

– Askan togs till slut bort och då plockade man även bort jorden som var förorenad. Men vi fick aldrig in de kvitton på alla avfallslämningar som krävts så först när vi strax före jul fick in alla kvitton kunde vi avsluta ärendet.

Har det ställts nya krav på avfallsanläggningen?

– Vi har inte skrivit några formella krav, men det kommer vi eventuellt att göra. Jag tror att företaget nu själv förstått vikten av att inte blanda farligt avfall med papp och trä. Men viktigaste är att de minskat på högarna av plast, trä och papp, säger Ingmar Närlid men tillägger:

– Eventuellt kan vi även komma kräva att företaget anlägger mer hårdjord yta under avfallshögarna. Men det kräver då även en godkänd dagvattenhantering.