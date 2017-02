Vattnet på Flintebro nu på tjänliga nivåer

Skurup I januari har nya prover tagits på kranvattnet på Flintebro och mätningarna visar att mängden koppar nu är så låga att vattnet anses tjänligt.

Därmed hoppas Skurupshems vd Anders Nilsson att man kan lägga problemet bakom sig.

Senast i december skrev Skånskan om byten av vattenledningarna i bostadsområdet Flintebro i Skurup.

Under hösten byttes de gamla kopparledningarna till Skurupshems fastigheter på Snickaregatan, Målaregatan och Muraregatan ut efter att bostadsbolaget ålagts av kommunen att åtgärda den dåliga vattenkvaliteten.

Kravet var att kopparhalterna i vattnet skulle sänkas från 2,3 milligram per liter, som uppmättes 2011, till 0,2 milligram per liter.



Det sistnämnda är det gränsvärde mellan tjänligt vatten och tjänligt med anmärkning som Livsmedelsverket har satt upp och som också Skurups kommun kräver.

I december byttes de sista kopparrören i bostadsområdet ut mot så kallade pex-slangar i plast och i januari gjordes flera mätningar på vattenkvaliteten.

– De senaste sju proverna visar på kopparhalter under 0,2 milligram så nu är kraven uppfyllda från vår sida, säger Skurupshems vd Anders Nilsson.

– Vi skickar nu resultaten till kommunen och förväntar oss att de lägger ner ärendet efter det, säger han.

Hela historien tog sin början 2009 då hyresgäster på Flintebro klagade på att vattnet smakade illa, gav magont och till och med färgade håret grönt.

Skurupshem tog 2011 prover som visade på 2,3 milligram koppar per liter, vilket överskred EU:s dricksvattendirektiv som säger max 2,0 milligram.

– Vi kopplade in experter från Universitetssjukhuset i Lund som dementerade att vattnet kunde orsaka sjukdomar, säger Anders Nilsson.

– Så vi har vetat att vattnet inte är hälsofarligt hela tiden men vi har ju blivit ålagda att göra detta.

Kostnaden för rörbytena är enligt Anders Nilsson svåra att uppskatta.

– Vi har inte fått alla räkningar ännu men min gissning är att det slutar på mellan tre och fyra miljoner kronor, säger han.

– Men nu hoppas jag att vi kan lägga detta bakom oss.