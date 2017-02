Slutet närmar sig för roamingavgiften

Europa Många är vi som förbannat de höga priserna på att surfa med mobilen utomlands.

Men nu kan roamingavgifternas tid inom Europa snart vara över.

Representanter för Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europakommissionen har nu kommit överens om hur man ska reglera grossistpriset, det pris mobilbolagen betalar varandra när kunderna använder andra nätverk när de reser inom EU.

Excellent deal reached tonight between the co-legislators on wholesale #roaming . Well done @EU2017MT @miapetrakumpula pic.twitter.com/vRKcjTmHjJ

Det man kommit fram till är följande priser:

* 0.032 euro för röstsamtal.

* 0,01 euro för sms

* 7,7 euro per gigabyte data

Priserna gäller från 15 juni. Datapriset kommer dessutom att sedan trappas ned stegvis till 2,1 euro per gigabyte 1 januari 2022.

– Det här var sista biten i pusslet. Från och med den 15 juni kommer européer kunna resa inom EU utan roamingavgifter. Vi har också säkerställt att operatörerna kan fortsätta konkurrera om de mest attraktiva erbjudandena på sina hemmamarknader, säger Andrus Ansip, vice-president för den digitala inre marknaden inom EU i en pressrelease.

Överenskommelsen innebär att mobilkunderna ska kunna ringa, sms:a och surfa till samma pris som de gör hemma. Den är än så länge preliminär och måste godkännas av Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Kept our promise & agreed on wholesale #roaming. No roaming charges as of 15 June. Thanks @miapetrakumpula &@EU2017MT & all those involved

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) January 31, 2017