Länken riskerade att bli utkastade

höör Höörs kommun anklagade kamratföreningen Länken för att ha orsakat ekonomiska skador i lokalen på Kungshällan. De hotades av vräkning men politikerna i socialnämnden stoppade åtgärden i sista stund.

– De backade helt efter att vi fick ge vår version, säger Gert Svensson, kassör i Länken.

När kamratföreningen Länken som hjälper alkoholister att bli av med sitt missbruk flyttade in i en del av kommunens lokaler på Kungshällan 2009 stormade det en hel del.

Inte på grund av lokalen som föreningen var mycket nöjd med. Istället handlade det om vem som skulle ta kostnaden för att riva ut en vägg. Åtgärden behövdes för att Länken skulle få plats med sitt biljardbord. Till slut löste sig situationen men nu sju år senare orsakar återigen den rivna väggen bekymmer.

Den 29 november förra året gjorde Höörs kommun en tillsyn i Länkens lokaler. Man påstod då att föreningen åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäst och orsakat socialtjänsten ekonomisk skada.

Enligt det förslag till beslut som lämnades till socialnämnden påstod ansvarig tjänsteman att Länken gjort ett antal elinstallationer som ej var uppförda av behörig tekniker. Föreningen skulle också ha brustit i sitt ansvar som hyresgäst i flera andra avseenden. Bland annat att Länken tagit ner den nämnda väggen.

När SkD ber socialnämndens ordförande Anders Magnhagen (S) och socialchef Monica Dahl precisera hur Länken brustit i sitt ansvar som hyresgäst hänvisar de fortsatt till väggen och elinstallationerna.

– Ord står mot ord om vad som hänt och vi har fått en förklaring till varför de brustit. Det vi meddelat är att vi behöver Länkens lokaler för vår verksamhet. Det är trångt på Kungshällan, säger Anders Magnhagen.

Gert Svensson på Länken vänder sig mot påståendet att de skulle rivit väggen utan tillstånd.

– De ska inte svartmåla oss som vandaler. Vi hade ett muntligt tillstånd från dåvarande vd:n på HFAB och dåvarande kommunalrådet Pehr-Ove Pehrson, säger han.

När det gäller elinstallationerna säger Gert Svensson att Länken anlitade en elektriker som aldrig släpptes in i Kungshällans elcentral.

– Eftersom spisen är på 220-230 volt trodde vi att vi kunde använda ett vanligt vägguttag. Säkringen löste ut och efter det använde vi bara en platta eller ugnen och det fungerade, berättar han.

Gert Svensson säger att de helst stannat kvar på Kungshällan och att Länken har en fungerande verksamhet.

– Vi är 18 medlemmar och under 2016 hade vi 737 besök jämfört med 450 under 2015. Dessutom får vi under 2017 en fullständig styrelse, säger han.

Anders Magnhagen säger att det inte råder någon diskussion om att Länken har en välfungerande verksamhet.

– Deras verksamhet är viktig och de behöver en lokal som alltid kan användas. Vi ska vara behjälpliga med att hitta en sådan. Tills dess får de vara kvar, säger S-politikern.