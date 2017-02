Föreningssamarbete kan förebygga ohälsa

Sjöbo Obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Det föreslår Marie Andersson (S) i en motion för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa bland kommunens barn och ungdomar.

Marie Andersson jobbar till vardags som kurator i Sjöbo och hon berättar att hon dagligen möter barn och ungdomar som mår dåligt.

– De kan ha svårt att sova, är ledsna, har ont i magen, har ätstörningar eller självskadebeteende. Och det är elever från årskurs fyra upp till gymnasiet som det här syns tydligast.

Att det finns många unga i Sjöbo som mår dåligt visar även Region Skånes folkhälsoenkät som presenterades i höstas. Där framgår det att kommunen ligger sämre till på flera punkter än snittet för övriga Skåne:

Fler elever har varit stressade, deprimerade, nedstämda, ensamma, oroliga, mobbade, haft ångest eller självmordstankar minst två veckor i rad det senaste året.

Fler elever har haft minst två somatiska eller psykiska besvär mer än en gång per vecka de senaste halvåret.

Fler barn lider av övervikt och fetma.

Färre elever är med i någon förening.

– Att Sjöbo ligger sämre till än övriga Skåne på flera punkter och att det även har skett försämringar sedan undersökningen gjordes 2012 är oroväckande, säger Marie Andersson.

– Varför det ser ut så här just i Sjöbo är svårt att säga. Jag upplever att situationen i skolan har blivit stressigare och pressande och det påverkar barnen. I Sjöbo har det varit en turbulent skolsituation de senaste åren. Det har varit många lärarbyten och en ansträngd ekonomisk situation.

Har personalen svårt att hinna se varje elev?

– Det kan vara en orsak. Men barn och ungdomar är precis som vuxna också beroende av stadiga relationer. Personalen måste även få tid till att prata om hälsa och ge information och det undrar vi om de verkligen har idag.

Sjöbo kommun behöver jobba mer för att förbättra barn och ungdomars hälsa, anser Marie Andersson som tillsammans med partikollegan Christer Hovbrandt har lämnat in en motion i frågan. De föreslår att kommunen inför och anpassar Ängelholms modell ”Aktivitet förebygger”. Den innebär att alla elever i årskurs 3 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.

– Modellen bygger på ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet. Till exempel har sexorna en timme per vecka där de får pröva på en föreningsaktivitet gratis, under ett läsår hinner de testa totalt tre stycken.

– Tanken är att eleverna ska röra på sig eller hitta något annan aktivitet som de kanske fortsätter med. Det är också ett sätt att träffa nya kompisar.

Samarbetet tror Marie Andersson kan vara till gagn för föreningarna.

– Det finns många föreningar i Sjöbo kommun men en del säger att de har svårt att locka nya medlemmar. Det här blir ju en win win-situation. Vi kanske kan hjälpa föreningarna och de gör en god sak för samhället. För kan vi fånga upp baren nu så vet vi räddar många från problem längre fram.