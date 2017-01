Stort läsprojekt ska nå 35 000 elever

Nu ska fler elever på högstadiet och gymnasieskolan lockas in i litteraturens värld. Under året ska 35 000 elever i 200 skolor runt om i landet läsa 10 böcker. På måndagen drog projektet Berättelser som förändrar igång med en regional konferens för svensklärare, skolbibliotekarier och skolledare i Malmö.

Vilken berättelse har förändrat dig?

Ann Boglind:

– Moa Martinsons Mor gifter sig. Jag kommer från en familj med böcker och en pappa som recenserade. Vi hade en barnflicka som läste den. Det var en revolution för mig att läsa och jag kom in i en annan värld.

Elisabet Reslegård:

– När jag var åtta år berättade min moster om koncentrationslägren. Hon hade varit i Tyskland på språkresor. Jag såg det hela framför mig, allt vad hon berättade. Jag blev så upprörd. Jag sprang nedför trappan till köket där mina föräldrar satt och skrek: ”Varför gjorde ni ingenting?” Den berättelsen har påverkat hela mitt liv.

David Lagercrantz

– När jag läste Räddaren i nöden av J.D. Salinger kändes det som om den var skriven direkt till mig. Jag kunde känna att det fanns en slags resning i att vara den där pojken som är utanför. Jag läste också Hamsuns Svält om en fattig briljant person som går och svälter och jag kände glädjen och trösten i utanförskapet. Det betydde oerhört mycket. Jag fick spår på mig själv.

En av de tio böckerna som eleverna ska läsa är Jag är Zlatan Ibrahimovic av författaren David Lagercrantz. Det är också intäkter från den boken, en bästsäljare som nådde många nya läsare, som lagt grundplåten för Berättelser som förändrar. 2015 bestämde David Lagercrantz sig för att donera en stor summa till den ideella organisationen Läsrörelsen. Han ringde upp dess ordförande Elisabet Reslegård som ville fokusera på ett projekt riktat till ungdomar. Måndagens konferens var startskottet.

Först efter Zlatan-boken förstod David Lagercrantz riktigt att läsning inte stod lika högt i kurs hos alla som hos honom själv.

– När jag hade min första föreläsning efter Zlatan-boken, i en stor lokal just här i Malmö med 700 personer på plats, kom det en massa grabbar som aldrig varit i närheten av ett bibliotek. Då förstod jag att det till och med blivit lite coolt att läsa. Det här blev något av det häftigaste som hänt i mitt yrkesliv – att jag till och med kanske kunde göra nytta genom den här boken som får människor att börja läsa.

Det började strömma in mejl från lärare som sade sig ha försökt allt för att få eleverna att läsa tidigare. ”Nu har de läst Zlatan-boken sex gånger och frågar vad de ska läsa sedan”.

– Känslan av att ha bidragit med någonting gjorde att jag, när jag funderade över vad jag skulle göra med alla pengarna som strömmade in, tyckte att detta var ett vettigt projekt.

Elisabet Reslegård och David Lagercrantz började fundera och planera kring projektet. Att ungdomarna skulle läsa för sin egen skull var viktigt.

– Men vi har också ett samhälle i dag där läsningen är viktigare än någonsin. Vi har en växande polarisering och intolerans. Vad litteraturen lär, om något, är att se sig själv i främlingen. Vi förstår genom litteraturen att vi hör samman, att det finns likheter i oss alla. Vår förhoppning är att vi ska få folk att komma närmare varandra, inte skapa det här gattet. Det är de stora och högmodiga ambitionerna, säger David Lagercrantz.

– Ja, säger Elisabet Reslegård, och att en hel klass läser en bok. Skolan får en klassuppsättning, men de binder sig också vid att köpa en klassuppsättning. Så som minst är det 400 klasser som jobbar under det här året – och vi vet att det kommer att bli många fler.

För varje bok gör man också en film. Det kan vara intervjuer med författare, eller om det är en utländsk författare en kulturjournalist som pratar om boken.

På måndagens konferens fick skolpersonal inspiration inför starten av läsprojektet.

– Tanken är att lärarna ska få stimulans och idéer att komma igång med läsningen i en klass. De har förberett sig tidigare och har en lista på böcker, som jaghar valt i samråd med bland annat David och en grupp ungdomar. De har också fått en inspirationsskrift. Den i kombination med min föreläsning ska ge dem en start att komma igång med att läsa, säger Ann Boglind, litteraturdidaktiker och huvudpedagog för projektet.

David Lagercrantz har i dagarna deadline för sin nya Millenniumbok.

Så hur hinner du med detta?

– Ja, det frågar jag mig. Nu börjar jag så småningom bli klar och sedan drar vi igång en marknadsföringsapparat av guds nåde. Men nu känns det häftigt och viktigt att göra det här. Kan vi få folk att tänka lite mer om varandra och väcka lite empati så är det stort nog.