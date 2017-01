Skurup satsar på att bli 18 000 invånare

Skurup Kommunens köp av den 15 hektar stora tomten väster om Saritslöv är en del av en strategisk plan för att locka till sig folk från andra håll.

Planen sträcker sig i nuvarande form till år 2030 – då ska Skurup ha 18 000 invånare.

I lördags skrev Skånskan om kommunens senaste köp av en 150 000 kvadratmeter stor tomt strax väster om Saritslöv i Skurup.

Tomtköpet genomfördes i december sedan ett enigt kommunfullmäktige gett sitt godkännande till affären.

Tomten kostar kommunen 15 miljoner kronor.

– Läget är attraktivt och ligger strategiskt mellan förbifarten och centrum, bara tio minuters gångväg till Pågatågstationen, säger Pierre Esbjörnsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya bostadsområdet som ska börja byggas under 2018 kommer att innehålla upp till 300 bostäder.

I en första etapp kommer 26–27 tomter börja säljas under sommaren och hösten i år och ligga som man kan se på bilden ovan.

– Det är så kallade fribyggartomter, där alltså var och en ganska fritt kan låta bygga efter smak, säger Pierre Esbjörnsson.

– Vi vill inte att det blir som på 1970-talet när man byggde hela områden i en och samma stil, utan gärna mer varierat – en- och tvåvåningsvillor, radhus och så vidare.

När sedan området successivt byggs ut uppstår troligen behov av förskola och skola och detta har kommunen beredskap för.

Just nu står cirka 30 aktiva sökande i kommunens tomtkö och i och med denna satsning kan man snart erbjuda alla en tomt.

Men kommunen har en längre strategi än så. Man märker av att intresset för att bo i Skurup har ökat på senare år och därför har kommunen mer planmässigt börjat se sig om efter lämpliga tomter att köpa loss.

– Det har varit ganska stillastående under många år, och jag vet inte när vi senast köpte så här mycket mark i ett så pass bra läge. Men vår ambition är att öka invånartalet med 150 personer per år fram till 2030, då Skurup ska ha 18 000 invånare, säger Pierre Esbjörnsson.

Det skulle innebära en ökning med 18,8 procent från 2015 år invånartal, som var 15 149 personer.

Mellan 1990 och 2015 ökade antalet Skurupsbor med 12,9 procent – från 13 418 till 15 149. Nu är alltså ambitionen att snabba på befolkningsutvecklingen och för att locka till sig folk profilerar kommunen sig med bland annat sitt läge, attraktiva boendekostnader samt satsningar på skolan.

– Många som ser sig om efter tomter är säkert mycket medvetna om prisläget men vi vill framförallt hålla fram argumentet att Skurups skolor är rankade på tredje plats i Skåne, säger kommundirektör Marcus Willman.

– Vi vänder trenden nu med fler strategiska markköp och förtätningar inne i Skurup. Vår ambition är att öka med 150 personer per år och då måste det finnas bostäder till alla, säger Pierre Esbjörnsson.