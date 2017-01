Bryter projekt mot extremism

MALMÖ Malmö stad bryter nu samarbetet med kulturföreningen Spiritus Mundi, som har varit en del i kampen mot våldsbejakande extremism.

– Vår ekonomiska granskning visar en del oklarheter kring vad de projektpengar som har betalats ut har gått till. Alla underlag har inte lämnats in. Därför har vi valt att avbryta samarbete med kulturföreningen i nuvarande form, säger Aida Music Omahic, sektionschef på sociala resursförvaltningen i Malmö stad, till SVT Nyheter Skåne.

SVT Nyheter Skånes granskning visar att de pengar föreningen har fått för att omvända radikaliserade ungdomar har också använts för att täcka föreningens ordinarie kostnader som en datorserver, kontorsstädning och elräkningar.



Granskningen visar också att Spiritus Mundi har sökt och fått bidrag för flera aktiviteter som inte har ägt rum, som ett läger för radikaliserade ungdomar.

Dessutom har det upptäckts att en anställds lön finansieras till 75 procent av Arvsfonden, 25 procent av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, plus 50 procent åt Klippans kommun, vilket har fått båda finansiärerna att reagera.

Kulturföreningen jobbar via projektet ”Våra liv” för att försöka omvända ungdomar på väg in i extremism. Arvfonden har bidragt med 2,9 miljoner kronor till projektet.

Henrik Melius, vd för Spiritus Mundi är kritisk mot kommunens agerande och säger till SVT Nyheter att föreningen har drivit ett 40-tal projekt och aldrig fått några anmärkningar tidigare.

Skånskan har tidigare berättat om Spiritus Mundi Spiritus Mundi: En ideell organisation, med bas i Malmö, vars syfte är att skapa möten över kulturgränser. Spiritus Mundi är en del av Våra Liv, som är ett allmänna arvsfondsprojekt som förebygger radikalisering och våldsbejakande extremism i Malmö, ett samarbete mellan Malmö stad och civilsamhället.