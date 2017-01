Bli Läsarskribent i Skånskan!

SKÅNE

Är du engagerad i livet på din ort? Skulle du vilja se mer i tidningen om det som händer och sker där du bor?

Skånska Dagbladet har i dag bevakning av 17 kommuner men vi hinner ändå inte vara på plats överallt, hela tiden. Därför vill vi ge er läsare en möjlighet att själva skriva för tidningen.

– Vi söker Läsarskribenter som vill vara med och berätta om händelser på den egna orten eller kanske från föreningslivet, berättar tidningens redaktionschef Pia Lobell.

I höstas inledde Skånska Dagbladet en kampanj med budskapet att man i fösta hand ska göra sina inköp på hemmaplan, för att på så sätt bevara den service och handel man vill ha där man bor. Men där finns mer att göra för den egna bostadsorten.

Vill du vara med sätta din by, ort, stadsdel, förening eller verksamhet på kartan så finns nu chansen. Skånska Dagbladet söker nämligen Läsarskribenter.

– Det handlar inte om att ersätta våra journalister eller att skriva nyhetsartiklar, det har vi duktiga reportrar till. Däremot att till exempel rapportera från händelser där vi inte kunnat närvara för att det kolliderade med annat, förklarar redaktionschefen Pia Lobell.

Hon tillägger dock att vi givetvis gärna även i fortsättningen tar emot nyhetstips från såväl Läsarskribenter som tidningens läsare.

Vill man inte medverka själv så kanske man har någon i sin närhet som skulle vara som klippt och skuren för detta. Berätta då om tidningens Läsarskribenter.

För att den som läser Skånska Dagbladet ska veta vad som är skrivet av tidningens egna journalister och vad som skrivits av Läsarskribenter så kommer Läsarskribenternas artiklar att markeras med ett litet grönt hjärta.

Allt som skickas in kommer dock inte att publiceras per automatik. Tidningen förbehåller sig rätten att välja material och där finns en del andra riktlinjer. Men den som är intresserad kommer att få veta allt detta i flera annonser i tidningen som publiceras nu under januari och februari. Målet är att kunna publicera de första av Läsarskribenternas artiklar i mars månad.

Har du frågor kring detta redan nu så går det bra att ringa tidningens redaktionschef Pia Lobell på 040-660 55 58.

Har du redan en idé vad du vill skriva om så skicka in det till tidningen, per post eller mejl. För oss alla andra är det bara att hålla utkik efter det gröna hjärtat.