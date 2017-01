Handbollarna plockades fram efter 25 år

SVALÖV För första gången på mer än 25 år plockades handbollarna fram i Svalöv igen.

I den nya och supermoderna Heleneborgshallen fick spelsugna chansen att pröva på sporten.

Bakom initiativet ligger elitserieklubben Eslövs IK och Svalövs kommun:

– Det här ser bra ut. Faktum är att vi inte alls visste hur många som skulle komma, sa EIK:s Martin Nihlén.

Han han behövde inte vara direkt orolig för när det bjöds på prova-på-träningar under lördagen och söndagen.

Barn från hela kommunen hittade till Svalöv, ett 20-tal under lördagen och lika många på söndagen var ett resultat långt över vad som förväntats:

– Vi har märkt av ett stort och intresse. Därför passade vi på när våra flickor 04 höll träningsläger här, förklarade Nihlén.

Under ett par timmar fick intresserade träna och bekanta sig med sporten.

Det var inte heller någon tvekan att många gillade att någon ny sport gör sitt intåg till Svalöv:

– Jätteroligt och jag ska fortsätta. Vi har spelat på idrottslektionerna, men det här är ännu bättre, sa Saga Börjesson och fick medhåll av Eden Habhj.

I början av 90-talet var det slutspelat med handboll i Svalöv. GK Pantern lade ner sin verksamhet för ungdom, dam och herrlag. Under årens lopp har röster höjts för en comeback.

Så blev det sedan Martin Nihlén och Svalövs fritidschef Niklas Fondskov slipat på en lösning.

Målet och planen är att få igång ungdomsträning regelbundet. Eslövs IK är i grunden en tjejförening och därför kommer även stadens andra förening, Eslövs HF som satsar på pojksidan, att hoppa på tåget.

– Det behövs påfyllning av spelare i båda klubbarna. Ett bra sätt att hitta talanger och låta barn och ungdomar utanför Eslöv också få chansen att spela.

Sebastian Lindgren och Ted Fredriksson från Kågeröd lirade även de handboll för första gången:

– Vi spelar både fotboll och innebandy. Men det är kul att pröva på något nytt, sa de båda entusiastiskt.

En ny chans att spela handboll kommer i samband med sportlovet, då EIK kommer att hålla i arrangemanget i Heleneborgshallen.