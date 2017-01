Betydligt färre bostadsinbrott förra året

Skåne Antalet bostadsinbrott inom polisregion Syd föll kraftig förra året.

Statistik bostadsinbrott Polisregion Syd: 2013 – 5 419 bostadsinbrott

2014 – 5 688 bostadsinbrott +5%

2015 – 5 871 bostadsinbrott +3%

2016 – 4 802 bostadsinbrott -18% Hela landet: 2015 – 22 701 bostadsinbrott

2016 – 21 895 bostadsinbrott -4%

Inom region Syd skedde 4 802 bostadsinbrott förra året. Det är nästan 1 000 färre än 2015, ett ras med 18 procent, enligt ett pressmeddelande från polisen. Även i landet som helhet minskade antalet bostadsinbrott, om än inte lika kraftigt – fyra procent.

Det är första gången på många år som antalet bostadsinbrott är färre 5 000 i södra Sverige. Göran Landvall, nationellt sakkunnig gällande bostadsinbrott menar dock att det ännu är för tidigt att prata om ett trendbrott. Däremot identifierar han tre faktorer som minskat antalet det senaste året: gränskontrollerna och periodvis ökad polisiär närvaro, framgångsrika spanings- och utredningsärenden som lett till gripandet av organiserade ligor samt kommunpolisernas brottsförebyggande arbete tillsammans med kommunerna.

Bland de orter där man varit särskilt framgångsrik märks Staffanstorp, Lomma och Kävlinge.

– Naturligtvis är det positivt att kurvan har vänt, men vi kan inte slå oss till ro med detta utan polisens arbete mot bostadsinbrott måste fortsätta att utvecklas, så att vi under 2017 kan slå fast att vi har ett trendberott, säger Göran Landvall i pressmeddelandet.

Tillsammans med experter på bostadsinbrott från samtliga polisregioner har Lindvall under förra året arbetat med att samla in framgångsrika metoder att arbeta mot bostadsinbrott på rationellt och effektivt sätt. Dessa metoder ska under 2017 sättas in i hela landet

– När metodstödet är introducerat och polisen lokalt tar hjälp av det är jag övertygad om att vi kommer att se att antalet begångna bostadsinbrott minska än mer. Dessutom menar jag att även uppklaringsprocenten bland begångna bostadsinbrott kommer att öka.