Badgäster blev även bestulna på bilarna

ESLÖV Inte nog med att de båda männen fick sina skåp i omklädningsrummet på Karlsrobadet länsade. Tjuven stal även deras bilnycklar ur skåpen och fortsatte sedan ut och stal männens parkerade bilar.

De fräcka stölderna på Karlsrobadets omklädningsrum inträffade på fredagseftermiddagen, mellan klockan 17 och 18.

Tjuven eller tjuvarna har gått till väga på exakt samma sätt i båda fallen.

När de båda männen varit inne och badat har skåpen, där de lämnat sina kläder och värdeföremål, plundrats.

Båda männen har polisanmält att deras bilnycklar stulits under stölderna ur skåpen.

Men den allvarligaste händelsen upptäcktes när de båda männen lämnade badhuset. Det visade sig att tjuven eller tjuvarna inte bara nöjt sig med att stjäla bilnycklarna.



Båda männen har nämligen också blivit bestulna på sina bilar, som stått parkerade utanför.

På lördagen inträffade ytterligare en stöld inne i herrarnas omklädningsrum. I det fallet stals en mobiltelefon ur ett omklädningsskåp.

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att det här har inträffat, säger Karlsrobadets verksamhetschef Maria Håkansson.

Enligt henne har inget av skåpen brutits upp under stölderna.

– De kan ha klippt upp hänglåsen, men hur det här har gått till vet vi inte.

Hon har under måndagsförmiddagen haft ett möte med kommunpolisen Mats G Odestål för att lägga upp en strategi för att motverka liknande stölder i framtiden.

Maria Håkansson kommer nu att undersöka möjligheterna att montera en övervakningskamera i foajén. Filmerna från en sådan kamera kan vara till nytta för att man ska kunna lösa liknande brott i framtiden, menar hon.

– Då får man koll på vilka som kommer och går i foajén och kan lägga pusslet.

Maria Håkansson uppger att badets personal redan i dagsläget regelbundet patrullerar i omklädningsrummen för att se till att inga stölder inträffar.

Samtidigt påpekar hon att det inte går att ha bevakning där inne hela tiden.

– Vi patrullerar med jämna mellanrum men vi vet ju hur snabbt de kan agera.

Karlsrobadet har tidigare drabbats av den här typen av fräcka stölder. I februari förra året rapporterade Skånskan om en badande man som fick sitt skåp uppbrutet.

Även i det fallet blev mannen bestulen på sin bilnyckel och med nycklarna i hand hade tjuven sedan lyckats lokalisera mannens bil, som stals.

Men Maria Håkansson på Karlsrobadet menar att man ändå har förhållandevis få stölder på badet.

Hon uppskattar att ett tiotal stölder inträffar på badet per år, vilket hon menar är ganska få stölder i jämförelse.

– Vi är lyckligt förskonade men det är förfärligt när sådant här sker och att folk inte kan skilja på vad som är mitt och ditt.