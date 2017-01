Svaga bevis anser advokat till råndömd

Sjöbo Tingsrätten har inte beaktat den bevisning som talar till fördel för den 22-årige man som tillsammans med sin 20-årige bror dömts för det grova rånet mot guldsmedsbutiken på Norregatan. Det skriver hans advokat i ett yttrande till hovrätten.

Båda bröderna har överklagat sina domar till hovrätten. 22-åringen har dock bytt advokat under tiden och den har nu lämnat in ett yttrande i efterhand.

I skrivelsen anger advokat Sven-Eric Ohlsson att det inte finns någon som helst teknisk bevisning som knyter 22-åringen till rånet mot Sjöbo Guld och ur i augusti förra året. Samma gäller även för hans 20-årige bror. Han påpekar även att åklagaren och tingsrätten ska heller inte koppla ihop dem till ”en enhet” bara för att de är just bröder.

Vidare skriver advokaten att det inte finns några spår av hans klient på brottsplatsen. Blodspåren som hittats där och på en slägga kommer inte från någon av bröderna.

”Hur tingsrätten helt bortsett från den egentligen enda tekniska bevisningen är obegripligt”, skriver Sven-Eric Ohlsson och menar att det därför ska fria 22-åringen från brottet.

Advokaten anser även att det inte går att koppla ihop motorcykeln som hittades vid Vombsjön och den som en reporter fångade på bild med gärningsmännen på när de flydde från brottsplatsen. 22-åringen ska heller inte ha kunnat köra motorcykel, då han på grund av knivskador fått en svagare arm. På hjälmen finns 22-åringens fingeravtryck, men att han använt den i ett brottsligt sammanhang är inte utrett.

Att 22-åringen bara några dagar innan rånet köpt likadana skjortor och arbetsbyxor som setts på den gärningsman som körde motorcykeln från platsen är en tillfällighet, anser advokaten.

Som helhet anser advokaten att bevisningen som tingsrätten har gått på är svag och att man har värderat information felaktigt. Därför ska hans klient frias från brottet han dömts för.

Tingsrättens dömde 22-åringen till fängelse i fyra år och tre månader. Han har tidigare suttit fängslad vid flera tillfällen för grova brott.

Hans yngre bror fick två år och nio månader och har även han har tidigare suttit fängslad vid flera tillfällen för grova brott.

Hovrätten har ännu inte gett sin dom i fallet.