44-årig man knivhuggen till döds på Kristianstadsgatan

Malmö En 44-årig man knivhöggs till döds på en innergård på Kristianstadsgatan natten till söndagen.

Polisen fick in larmet strax efter klockan tre. Mannen fördes till sjukhus med ambulans, men avled kort därefter.

– Det var en privatperson som ringde om en man som låg skadad i höjd med en innergård på Kristianstadsgatan, säger Fredrik Bratt vid polisens ledningscentral.

Polisen rubricerar händelsen som mord alternativt dråp. Mannen hade dödats med en kniv.

Fem personer hämtades på söndagsmorgonen in till förhör. De misstänks inte vara inblandade i mordet, och släpps under förmiddagen när de blivit förhörda.

Under förmiddagen ska polisen också knacka dörr i grannskapet.

– Vi ville inte väcka folk mitt i natten, säger Fredrik Bratt.



Tekniker fanns på plats under natten, och ska fortsätta att undersöka brottsplatsen under förmiddagen.

Polisen sätter inte knivskärningen i samband med den våldsvåg som drabbat Malmö den senaste tiden.

– Det är andra grupperingar, och en annan ålderskategori, säger Fredrik Bratt.