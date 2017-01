Vandalers glaskross ger saftig nota

ESLÖV Kostnaderna för skadegörelser på skolor och förskolor ökade rejält förra året. Krossade fönster står för den största kostnaden som vandalerna orsakat kommunen.

När kommunen räknat ihop kostnaderna för skadegörelser på skolor och förskolor under 2016 så landar notan på drygt 900 000 kronor.

– Det är inte lite pengar, säger kommunens fastighetschef Niklas Helgesson.

Han konstaterar att det skett en rejäl ökning jämfört med året innan. Under året som gick kostade skadegörelserna kommunen 350 000 kronor mer än under år 2015.

– Det är väldigt tråkigt och riktigt illa, fortsätter fastighetschefen Niklas Helgesson.

Det som framförallt ökat är kostnaderna för krossade fönster. På skolorna i kommunen krossade vandaler rutor för 750 000 kronor i fjol och på förskolorna uppgick kostnaderna för fönsterkross till 145 000 kronor.

– De kostnaderna är bara kostnaderna för att byta fönster. Sedan har vi även kostnader för extra bevakning som vi fått sätta in ibland.

De skolor som toppar kostnaderna för fönsterkross under året som gick är bland annat Norrevångsskolan, där kostnaderna uppgick till 200 000 kronor. På Ekenässkolan gick notan för krossade fönster på 190 000 kronor i fjol och på Sallerupskolan och Källebergsskolan kostade glaskrossandet 120 000 kronor per skola.

För att stoppa skadegörelsen har kommunen ökat kameraövervakningen med värmekameror vid skolbyggnader och bytt ut en del av kamerorna till nyare modeller.

– Men vad jag vet har ingen blivit tagen för detta, säger Niklas Helgesson.

Han påpekar att man gör allt man kan för att arbeta förebyggande. Bland annat genom det samverkansarbete som kommunen har genom ”Örat mot marken”, där bland annat polisen ingår.

– Vi försöker vara så proaktiva som möjligt men det är jättesvårt att skydda sig helt mot detta.

En annan åtgärd som man vidtagit är att byta ut de fönster som förstörts mot fönsterrutor av tåligare material.

Enligt Niklas Helgesson har man även haft diskussioner om att bege sig ut på informationsträffar på skolorna för att prata om vad skadegörelsen kostar.

– Jag tror inte att de som förstör förstår att det här handlar om skattepengar som kunde ha använts till andra och mycket bättre saker.