Våldsamt i Horst nygamla deckare

deckarspalten

2014 kom den norska deckarförfattaren Jörn Lier Horsts Jakthundarna på svenska. Den utsågs till bästa översatta deckare av Svenska Deckarakademin och vi var många som uppskattade att få lära känna den noggranna och plikttrogna kriminalkommissarien William Wisting och hans smarta men också impulsiva kriminalreporterdotter Line.

Jakthundarna är den åttonde boken i Horsts totalt tio böcker långa serie om Wisting och förlaget Lind & co har fortsatt utgivningen i kronologisk ordning framåt med först Grottmannen 2015 och sedan förra året Blindgång.

2015 gav de också ut Vinterstängt som ligger precis före Jakthundarna i kronologin. Nu är det dags för Nattmannen (Lind & co) som är nummer fem i serien och ursprungligen kom ut redan 2009.

Även om det naturligtvis är roligast och enklast att läsa en serie i kronologisk ordning är det ändå intressant att få huvudkaraktärerna och deras liv påbyggda både framåt och bakåt i omgångar. I Nattmannen får man till exempel veta hur William Wisting träffar Suzanne som numera är hans före detta sambo, lika så hur Line träffar Tommy som spelar en avgörande roll för handlingen i Vinterstängt. Och så får man stifta bekantskap med Lines bror som annars mest lyst med sin frånvaro.

Nattmannen innehåller också seriens mest våldsamma och grymma historia. Upptakten är att en ung flickas huvud hittas spetsat på en påle i Larviks centrum. Den vidriga händelsen resulterar i en massiv polisinsats och ett stort medieintresse. Wisting leder polisutredningen och Line bevakar den för Verdens Gang. Spåren leder dem åt flera olika håll och belyser några av de norska samhällets mörkersidor. Här finns både hårdföra kriminella grupper och högerextrema krafter och så alla dem som utnyttjas – inte minst ensamkommande flyktingungdomar.

Här ger också Jörn Lier Horst en stark och engagerad skildring av deras utsatta situation. Samtidigt dyker också förvånansvärt fördomsfulla inslag upp som när Wisting funderar över ”muslimsk religion, kultur och tradition”: ”Det var på sitt sätt ett främmande landskap där föräldraauktoritet och patriarkala förhållningssätt låg som en tung, kulturell eftersläpning, med traditionella handlingsmönster framväxta under generationer”. De här stör tyvärr helheten i en annars väldigt läsvärd deckare.

I höstas gav Modernista ut Kall, kall jord – den första delen i den irländska författaren Adrian McKintys hittills sex böcker långa serie om den nordirländska polisen Sean Duffy.

Eftersom jag blev väldigt förtjust i Kall, kall jord och hur den fångar den kaotiska politiska situationen i Nordirland på 80-talet har jag läst seriens del två på engelska nu. I hear the sirens in the street heter den (McKinty lånar alla sina titlar från Tom Waits låtar) och den levde definitivt upp till alla mina förväntningar. Här hittar Sean Duffy och hans kollegor en torso i en resväska och dras in en utredning med kopplingar till både de nordirländska stridigheterna och amerikanskt underrättelsearbete. Smart, underhållande och spännande är bästa sammanfattningen och snart är det dags för del tre med titeln In the morning I’ll be gone.