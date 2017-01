Anna Kin­berg Batras ut­spel om att sam­ar­beta el­ler sam­tala med Sverigedemokraterna har skapat för­vir­ring, både på riks­planet och lo­kalt på vissa håll. Press­kon­fe­rensen gav in­tryck av att det skulle öp­pna för nya ma­jo­ri­teter i en del kom­muner, där M kun­de för­söka få ma­jo­ri­tet till­sam­mans med SD. Det kom dock kon­tra­or­der av par­tiets vice ord­fö­ran­de Peter Danielsson, kom­mu­nal­råd i Hel­sing­borg.

Nå­gra ma­jo­ri­teter el­ler or­ga­ni­se­rat sam­ar­be­te med SD i kom­muner och re­gi­oner får fort­farande inte fö­re­komma (vil­ket kan för­klara turerna i Häss­le­holm).

Al­li­ans­kam­raterna i riks­dagen är undrande över vad Kin­berg Batra egent­ligen me­nar. Sam­tal har ju hela tiden fö­re­kommit i ut­skotten mel­lan alla par­tier. Där har ock­så Alliansen fått stöd från SD i så många frå­gor att över 100 till­kän­na­gi­van­den, pek­pin­nar till rege­ringen, kun­nat röstas ige­nom i riks­dagen. Det ändras knappast av Kin­berg Batras nya tankar.

Det som An­nie Lööf och Jan Björk­lund tagit tyd­ligt av­stånd från är för­sla­get att i höst läg­ga fram en ge­men­sam al­li­ans­bud­get, som Jim­mie Åkesson lovat rösta ige­nom. Det skulle kun­na leda till ny­val, al­ter­na­tivt att Ste­fan Löfven av­går och lämnar över till Anna Kin­berg Batra att bilda en rege­ring fram till näs­ta års val.

Det är där Kin­berg Batras tan­ke verkar ha stannat. Att fälla rege­ringen är lätt, det visade SD:s mar­kering hösten 2014. Men att forma en ny sta­bil rege­ring är inte lika lätt.

Sverigedemokraterna är ju på­lit­ligt opå­lit­liga. ”Man kan inte lita på dem”, slog Skåne­mo­de­raternas ord­fö­ran­de Lars Ing­var Ljung­man fast i en in­ter­vju i går, sam­ti­digt som han an­klagade C och L för att vilja ”be­hålla den S-ledda rege­ringen”.

Det är fel. Som An­nie Lööf för­kla­rat röstades Alliansen bort från re­ger­ings­makten och har inte un­der­lag för att bilda en starkare rege­ring. SD skulle, som Mat­ti­as Karlsson myc­ket tyd­ligt för­kla­rade 2014, rösta ned näs­ta al­li­ans­bud­get, om inte Jim­mie Åkesson fått på­verka in­vand­rings­po­li­tiken. Där­för är en al­li­ans­re­ger­ing in­gen fram­kom­lig väg före va­let.

Med sitt ut­spel sätter Anna Kin­berg Batra även en al­li­ans­re­ger­ing ef­ter va­let i fara. Nu väc­ks mot­sätt­ningarna mel­lan allians­par­tierna till liv på nytt, ef­ter mer än tio års sam­ver­kan. Lars-Ing­var Ljung­mans för­hopp­ningar om att C och L ”kommer att straffas av väl­ja­rna” är bara ett ex­em­pel av många den senaste vec­kan. Så­dana kom­men­tarer un­der­gräver det för­troende mel­lan par­tierna som byggts upp un­der de senaste åren.

Hit­tills finns dock inte nå­got som tyder på att hans för­hopp­ning slår in, tvärt­om. Stödet för Anna Kin­berg Batra som ny stats­mi­nis­ter har fallit mar­kant bland C- och L-sym­pa­ti­sörer en­ligt en färsk mä­tning. An­nie Lööf är nu den po­pu­läraste par­ti­le­da­ren i alla mät­ningar me­dan Anna Kin­berg Batra faller till­ba­ka.

Att ta makten är inte det vik­tigaste i po­li­tiken. Det är vad man vill an­vända makten till.

Anna Kin­berg Batra har talat om att få ige­nom så myc­ket mo­de­rat och al­li­ans­po­li­tik som möj­ligt. Det kan­ske kort­sik­tigt kan gå med SD-stöd, men lång­sik­tigt har SD helt an­dra po­li­tiska am­bi­tioner.

Alliansen står för en li­be­ral po­li­tisk ut­veckling. För Sverigedemokraterna är det po­li­tiska målet snarare mot­satsen. Ledande fö­re­trä­da­re för par­tiet har ut­tryckt att Ung­erns och Polens ”il­li­be­rala” po­li­tik är en fö­re­bild – med stat­lig kon­troll över me­di­erna, stängda gränser och dis­kri­mi­nering av mi­no­ri­teter.

Den po­li­tiska klyf­tan, skill­naden i grund­vär­der­ingar, mel­lan SD och Alliansen är ett av­gö­ran­de skäl mot att sam­ar­beta och göra sig be­ro­en­de av SD. Det be­höver Anna Kin­berg Batra, Lars Ing­var Ljung­man och an­dra mo­de­rater ana­ly­sera en gång till.