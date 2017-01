Förening vill höja pizzans status

Malmö Pizzan dras fortfarande med ett rykte av billig snabbmat. Det vill Sveriges pizzaförening ändra på. Ett steg är att utse landets bästa pizzabagare. På lördagen hölls en av tre deltävlingar bland shoppande Malmöbor på Emporia.

– Tanken är att försöka lyfta pizzakulturen, att inte bara räkna den som fast food utan något mer exklusivt, säger Mansour Rashidi, en av jurymedlemmarna i Pizza Master Cup.

Han kom till Sverige för drygt 30 år sedan, och har jobbat med mat sedan dess. De senaste 15-20 åren har han koncentrerat sig på pizza. I dag arbetar han på en fabrik som tillverkar pizzaugnar, men åker också världen runt med sin kompanjon Mike Arvblom, som utsågs till världens bästa pizzabagare 2011, för att lyfta fram de pizzan som den gourmetmat den kan vara med rätt handlag.



De båda var med och bildade Sveriges pizzaförening, i akt och mening att höja pizzans status i Sverige. Det kan tyckas enkelt att slänga ihop en pizza. Men det handlar om betydligt mer än att kavla ut en deg, bre ut tomatsås och lägga på ost och skinka.

– Man måste känna till temperaturen på ugnen, kyltemperaturen på degen, förstå jäsningen, säger Mike Arvblom.

Därtill gäller det att välja ut rätt råvaror, och mixa dem på korrekt sätt så att det blir balans i smakerna. Varken Mansour Rashidi eller Mike Arvblom är särskilt förtjusta i den svenska pizzakulturen där nästan vad som helst läggs på pizzan.

– Det behövs inte så mycket. Välj två, högst tre ingredienser, säger Mike Arvblom, som är uppvuxen på pizzerior.

Hans far öppnade pizzeria redan på 1970-talet i norra Sverige. Sedermera flyttade familjen till Malmö, där pappan öppnade New York Pizza på Gamla väster.

– New York-pizzan, med tunn botten och lite högre kanter, är den största i USA, säger Mike Arvblom, som numera bor i Las Vegas.

Själv föredrar han en botten med tunn krispig yta och fluffigt inre och krispig kant. Mansour Rashidi håller den traditionella neapolitanska pizzan högst.

– Den bakas på hög temperatur i 90 sekunder. Tomatsås, mozzarella är allt som behövs, och lite olivolja och basilika när den är klar.

Många pizzerior prutar på kvaliteten på råvarorna, helt i onödan menar Mike Arvblom.

– De lägger i stället på mer ingredienser. Men det blir lika dyrt jämfört med om de i stället använder bättre råvaror och inte lägger på så mycket. Och det smakar bättre.

Tävlingen, Pizza Master Cup, är indelad i tre deltävlingar och avgörs i de tre största städerna i Sverige, med start i Malmö. Under tävlingen, där 20 pizzabagare deltar, utser en jury den bästa pizzan, vars upphovsman- eller kvinna får åka till Parma i maj där världsmästerskapen avgörs.

Den som får högst poäng i någon av de tre deltävlingarna i Sverige koras till landets bästa pizzabagare 2017.

Några av dem som lät sig väl smaka av de slajsar som delades ut till publiken var syskonen Moa och Ebba Cederström.

– Gott!, var Moas betyg.