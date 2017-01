”Vi är med och skapar våra monster”

Peter Jöback och Emmi Christensson i Phantom of the Opera på Cirkus.Foto: Stina Stjernkvist / TT

Nöje Fantomen på Operan har blivit en viktig roll för Peter Jöback. Han är en av få som gjort den både i London och New York och nu på hemmaplan känner han att tolkningen fördjupats.

– Ett spöke på teatern är en bra historia, men om man föreställer sig att fantomen sitter på ett vanligt jobb inser man att de här personerna finns överallt, säger han.

Peter Jöback är halvvägs inne i spelperioden av The Phantom of the Opera på Cirkus i Stockholm och han har nyligen avslöjat att musikalåret avslutas med en jättekonsert på Ullevi i Göteborg den 17 juni.

Det är hans egen I love musicals som görs i storformat med Peter själv, Helen Sjöholm och Tommy Körberg samt en rad internationella gäster.

– Det är min hyllning till musikalerna, till genren som räddade mitt liv och som tagit mig till så fantastiska platser i världen. Jag har fått möjligheten att få jobba med de bästa.

Fantomen på Cirkus i Stockholm är en jättesuccé och Lloyd-Webber-musikalen spelas kväll efter kväll för utsålda hus och man har nu utökat spelperioden till och med 14 maj. Peter Jöback var lite tveksam när han först fick frågan att göra den i Sverige.

– För mig var den så kopplad till engelska språket, men jag märkte snart att det var speciellt att göra den på sitt eget språk. Och vi har fantastiskt roligt på Cirkus, ensemblen är fantastisk. Det är stående ovationer varje kväll, folk blir berörda.

Som medproducent har Peter Jöback själv valt ut en stor del av det kreativa teamet.

– Det är folk jag jobbat med tidigare i London och New York och det har varit kul att se att de är så imponerade av resten av vår ensemble. Det är också kul att se hur alla utvecklas och får dela den upplevelsen.

Men det är mycket jobb?

– Ja, vi spelar sex föreställningar i veckan, men i London spelar man ju åtta, så detta är lite mindre.

En kväll i början av januari spelade Peter halva föreställningen men fick sedan bryta. Han hade en svår förkylning.

– Jag hade otur och blev sjuk, men är man så dedikerad som jag är till sin publik så försöker man in i det sista, för man vill vara där. Det är tråkigt att behöva bryta, men till slut inser man att man inte kan stå emot bacillerna.

Nu är Peter Jöback frisk igen och tillbaka i titelrollen. Ungefär 100 föreställningar återstår.

Hur håller man en karaktär levande under en så lång spelperiod?

– Det är väl det som är professionalism. Man försöker hitta något speciellt varje kväll, man måste vara närvarande varje föreställning, man måste berätta historien. Det hjälper att ha bra kollegor och att ha kul på jobbet och publiken ger också energi. När det dessutom är utsålt blir man extremt taggad.

Visst kan också Peter Jöback tycka att det är tuffare att gå till jobbet vissa dagar.

– Men jag tycker ändå att magin kommer när man har gjort sin hemläxa med karaktären. Den här musikalen är också så välgjord att man bara glider in i det. Man blir själv berörd. Det finns en nerv. Och för mig har fantomen blivit en fantastisk roll att göra.

Peter känner att Fantomen har många beröringspunkter med honom själv.

– Det är många saker jag känner igen, som utanförskapet och att bära en mask. Christine (som i Stockholm spelas av Emmi Christensson som också gjort rollen i London) är också en intressant karaktär, med hennes och fantomens dysfunktionella relation.

Peter Jöback ville spela rollen inte utifrån att Fantomen var en demon utan en människa präglad av upplevelser och av samhället.

– Han är ett djupt kärl, han bär skulden, men samhället har skapat honom. Och det är viktigt att tänka på det, att vi är med och skapar våra monster i världen. Vi måste säga stopp, säger Peter Jöback.

Hur Christine reagerar på Fantomens smärta är också en rörande scen.

– När Fantomen är som mest osexig är det Christine som räcker ut handen och förklarar att hans problem är inte hans utseende, det är hans själ och att han måste försonas. Det kan jag känna igen mig i. Men i mitt liv valde jag ljuset, fantomen valde mörkret och går in i kloakerna och försvinner. Jag känner att rollen passar mig och mitt engagemang för barn som far illa.

Efter Fantomen vill Peter ta en paus från musikalerna.

Vad ska du göra?

– Jag vill dra ner på tempot och ha mer lediga kvällar. Jag skriver och vill göra en ny skiva, jag håller på med ett teaterprojekt. Man måste få lite luft, få tid att skapa saker. Tid och rum att skapa behövs – men jag har massor av roliga projekt, säger Peter Jöback.