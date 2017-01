Fartfyllt, fantastiskt och syndigt häftigt

recension/musikal

SCEN

Chicago

Sångtexter: Fred Ebb.

Musik: John Kander.

Manus: Fred Ebb & Bob Fosse.

Översättning: Adam Price.

Koreografi: Ann Reinking/Bob Fosse.

Scenografi: John Lee Beatty.

Kostym: William Ivey Long.

Dirigent: Per Engström.

I rollerna: Julie Steincke, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, Jesper Asholt, Tomas Ambt Kofod, Pernille Schröder, Jonas Suurballe Christensen m.fl.

Originalregi: Walter Bobbie.

Premiär på Det Ny Teater, Köpenhamn, 26 januari.

Musikalen Chicago, baserad på en roman skriven av en dam vid namn Marine Dallas Watkins 1926, blev musikal 1975. 1996 sattes den upp på Broadway för andra gången med Bob Fosses vid det här laget legendariska koreografi.

Där kan man fortfarande ta del av den, och i dag är Chicago den mest spelade amerikanska musikalen någonsin. Den har setts av mer än 30 miljoner människor världen över. 2002 filmades hela härligheten med bland andra Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones och Richard Gere i rollistan.

För cirka tio år sedan hade Det Ny Teater i Köpenhamn Chicago på repertoaren och nu tyckte man uppenbarligen att det var dags igen. Naturligtvis med den prisbelönta och hyllade Broadway-versionen från 1996 som förlaga med Bob Fosses originalkoreografi och samtliga fantastiska dansare, 18 stycken, och orkestern på scenen under hela föreställningen.

Handlingen i Chicago utspelar sig under det inte alltid så glada 20-talet och i centrum befinner sig den glamorösa dubbelmörderskan Velma Kelly och nattklubbsdansösen Roxie Hart, som bara har gjort sig skyldig till ett enda mord. Bägge uppehåller sig under en stor del av föreställningen i fängelsets dödskorridor och tävlar med varandra om pressens gunst, som är en förutsättning för att bli frigivna. Hjälp får de av den inte särskilt samvetsömme, men dollarsugne, advokaten Billy Flynn och naturligtvis släpps båda fria innan ridån går ner för sista gången. En förskräcklig historia således, fullproppad med synd, lögner, mord och blod.

Och massor av undersköna damer i minimala kostymer och herrar med något mer, men inte mycket, på sig. Dansnumren, det ena mer fantastiskt än det andra och med Bob Fosses personliga signum, står som spön i backen.

I de bägge kvinnliga huvudrollerna får vi se två av dansk musikalteaters allra största stjärnor, Julie Steincke och Maria Lucia Heiberg Rosenberg – för första gången tillsammans på scenen. Och de är magnifika! De sjunger och agerar utmärkt, dansar fantastiskt och tycks trivas alldeles utmärkt bredvid varandra.

Rollen som den skrupelfrie advokaten spelas av rutinerade Tomas Ambt Kofod och som fångvakterskan, Mama Morton, som glatt låter sig mutas för några dollar, får vi se och höra Pernille Schröder, som faktiskt hade samma roll förra gången Chicago gick upp på Det Ny Teater.

Roxie Harts stackars make, Amos, gestaltas med bravur av Jesper Asholt, även han i samma roll som i 2007-2008 års uppsättning.

Framför allt är Chicago en lysande dansföreställning. Man imponeras storligen, och då och då jublar publiken så till den milda grad att man förvånas över att någon, oavsett på vilken sida om rampen man befinner sig, över huvud taget hör musiken. Och det är ju på sitt sätt synd, eftersom även musiken, komponerad av John Kander och arrangerad av legendaren Ralph Burns, är utomordentlig.

Att den dessutom, i Köpenhamn, framförs av ett excellent 14-mannaband under ledning av teaterns ständige kapellmästare Per Engström gör naturligtvis inte saken sämre.

Chicago är vid det här laget en klassisk musikal. Det Ny Teaters uppsättning är grandios: fartfylld, fantastisk och syndigt häftig. Far gärna över sundet och låt er förföras!