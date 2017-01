Tuff uppgift trots nyförvärv

MALMÖ Svenska mästarna på besök – det ser ut som ett omöjligt uppdrag för malbas, trots att nyförvärvet Josh Ritchart har anlänt till Malmö.

Trots att man ställs mot övermakten ger Malbas hårt prövade sportchef Janne Hasselström inte slaget förlorat på förhand:

– Det är väl ingen som tror att vi kan skrälla mot Södertälje men de är förhoppningsvis lite slitna då de spelade europacup under onsdagskvällen i Rumänien, konstaterar Hasselström.

Malbas nyförvärv Josh Ritchart anlände till Malmö i onsdags, men det är osäkert om han kommer att spela redan mot Södertälje:

– Vi arbetar hårt på att få Josh spelklar, mest troligt är att hans första match är nästa fredag, förklarar Janne Hasselström.

Med Ritcharts entré på träningarna hoppas man dock på att få in ny energi i truppen.

– Kul att få in en ny spelare i laget, vi får se vad han kan tillföra. Tar ju lite tid att komma in i våra spelsystem så jag väntar mig inte att han skall bidra så mycket i just denna match eftersom han kom i onsdags eftermiddag och bara gjort en träning med laget, förklarar lagets avgående coach Henrik Svensson (lämnar efter säsongen).

Inför matchen mot Södertälje dras truppen med nya bekymmer:

– Jordan Peltier har problem med lättare stukningar och Erik Friman har tagit en personlig time out från basketen tills vidare, avslöjar Henrik Svensson.