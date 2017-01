Reparationer orsakar störningar i tågtrafiken

Trafik Tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm ställs in under sammanlagt tio helger under året. Anledningen är att ett antal kontaktledningar ska bytas ut.

Kontaktledningarna på sträckan Lund–Hässleholm byts successivt ut med syfte att minska antalet störningar. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet bedrivs.

Tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm kommer att vara stängd under helgerna 4, 10, 15, 21, 27, 35, 40, 45, 47 och 49. Avstängningstiderna för alla veckorna är från lördag klockan 01.15 och till måndag klockan 03.00.

Första helgen som trafiken stängs av är från lördag 28 januari 2017 klockan 01.20 till måndag 30 januari 2017 klockan 03.00.

Under avstängningen pågår arbete med att byta ut kontaktledningarna längs sträckan. Samtidigt med avstängningen utförs också underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018 med efterarbeten under 2019.

Under helgavstängningen är alla Öresundståg och Pågatåg mellan Lund C och Hässleholm C inställda. Bussar ersätter direkttåg och tåg via mellanstationer. Sök din resa i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se.

SJ:s tåg omfattas inte utan leds via andra banor.