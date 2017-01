Nerlagda våldtäktsutredningar kan tas upp igen

HÖRBY I sista stund valde åklagaren att lägga ner flera andra förundersökningar i samma våldtäktsärende. Nu flaggar kvinnans juridiska biträde för att det kan bli aktuellt att begära att de nedlagda förundersökningarna återupptas.

Den grova våldtäkt som den 18-årige mannen nu åtalas för är långtifrån det enda sexbrott som utretts i samma ärende.

I ett tidigare skede har polisen utrett fyra olika sexbrott som ska ha inträffat i juli i fjol, och utredningen har då gällt tre misstänkta gärningsmän.

Men de andra utredningarna och misstankarna lades nyligen ner av kammaråklagare Åsa Okmark.

Det gäller bland annat ytterligare två fall av våldtäkt som den 18-årige mannen varit misstänkt för tidigare och som han under en kort tid också satt anhållen för i augusti i fjol.

– Båda de brottsmisstankarna är nedlagda, sa kammaråklagare Åsa Okmark till Skånskan i början av veckan.

Hon valde även att nyligen lägga ner utredningen mot två 16-åringar som varit misstänkta för våldtäkter i samma ärende.

Båda 16-åringarna satt i augusti anhållna under en kort tid, men släpptes sedan. Den ena 16-åringen var då misstänkt för grov våldtäkt och den andra 16-åringen var misstänkt för en våldtäkt och för sexuellt ofredande.

Men efter att polisen utrett 16-åringarnas inblandning under ett halvårs tid valde kammaråklagare Åsa Okmark nyligen att avskriva 16-åringarna som misstänkta. Hon menade att bevisen inte räckte för att styrka brott.

– Jag har beslutat att lägga ner förundersökningarna, sa kammaråklagare Åsa Okmark till Skånskan tidigare i veckan.

Nu står alltså den 18-årige mannen ensam åtalad för en grov våldtäkt. Men Katarina Edgren, som är målsägandebiträde åt kvinnan som ska ha utsatts för den grova våldtäkten, flaggar för att det finns en möjlighet att kräva att åklagarens beslut ändras.

En sådant krav kan bli aktuellt efter att hon som målsägandebiträde får ta del av polisens utredning. I ärendet har det i ett tidigare skede funnits ytterligare en kvinna som ska ha varit offer och som också haft ett eget juridiskt biträde.

– Vi som målsägandebiträden har efter genomgång av utredningen en möjlighet att överklaga ett beslut av åklagaren att lägga ner förundersökningen mot vissa personer.

Katarina Edgren utesluter inte den möjligheten.

– Det är mycket möjligt att man kan tänka sig att det kanske blir så, beroende på vad utredningen säger och om det finns fog för det. Och om målsäganden är av den inställningen att de vill pröva det.

Katarina Edgren kan inte ge besked om när hon och hennes yrkeskollega bestämmer hur de ska agera i frågan.

– Vi ska först gå igenom förundersökningen och den är ganska omfattande.