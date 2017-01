Mexiko vill inte betala för muren

Utrikes Den mexikanske presidenten Enrique Peña Nieto säger att hans land inte kommer att betala för Donald Trumps planerade mur mot Mexiko.

– Mexiko tror inte på murar, säger han i ett uttalande enligt CNN.

Enligt nyhetskanalen nämnde presidenten dock ingenting om det planerade statsmötet med Trump nästa vecka.

Under onsdagen skrev Donald Trump på en exekutiv order om att bygga en mur längs den mexikanska gränsen.

Trump ansåg att muren skulle kunna börja byggas redan om några månader.

Beginning today, the United States of America gets back control of its borders. Full speech from today @DHSgov: https://t.co/CXn2u87Vv6 pic.twitter.com/48iZam5Fai

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 januari 2017