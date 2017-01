Märks på kostnader för socialbidrag

ESLÖV – Det oroar oss att antalet arbetslösa inte minskar så som vi hade förväntat. Vi borde få ut fler i arbete, säger Eslövs kommunstyrelseordförande Johan Andersson (S).

Eslövs kommun har märkt av de relativt höga arbetslöshetssiffrorna.

– Det vi sett är att försörjningsstödet inte har minskat som vi förväntat i den allmänt sjunkande trenden i Sverige säger kommunalrådet Johan Andersson (S).

– Vad gäller resultatet måste vi lägga in en växel till. Vi behöver få ner arbetslösheten och öka antalet personer som kommer in på arbetsmarknaden.

Johan Andersson ser ändå en liten minskning, om man i statistiken räknar med att fler arbetslösa Eslövsbor kommit in i arbetsmarknadspolitiska program under det senaste året.



Han ser även en positiv trend i att antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år har minskat de senaste åren.

– Toppnoteringen var 2011 och 2012. Då låg arbetslösheten på 21 procent. Nu ligger den på 15,4 procent.

Johan Andersson tror att en del av förklaringen finns i att Eslövs skolor följer upp alla elever ända till de är 25 år.

Liksom Arbetsförmedlingens Conleth Hanlon ser Johan Andersson att de som väljer att hoppa av sin gymnasieutbildning har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– De satsningar som sker på gymnasieskolor, både centralt från regeringen och från oss kommuner är oerhört viktiga. Utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden. Jag tror vi ska jobba mer på individnivå, med varje ungdom utifrån de förutsättningar som finns, säger Johan Andersson.

Är ni nöjda med hur Arbetsförmedlingen i Eslöv tacklar problemen?

– Det senaste året har vi sett ett större intresse från arbetsförmedlingen. Man är öppnare till dialog. Sen tycker jag i vissa delar att vi kan komma längre i det arbetet. Det finns fortfarande en del regelstyrning hos Arbetsförmedlingen som gör det svårt för oss kommuner. Där jag tror det kan bli bättre.

Johan Andersson nämner hanteringen av de korta uppdragsutbildningarna på eftergymnasial nivå som syftar till att få nyanlända i jobb.

Uppdragsutbildningarna är för personer utan erfarenhet av svenskt arbetsliv men med utländsk högskoleutbildning. Till exempel nyanlända ingenjörer som kan valideras.

– Det blev inte bra när den förra regeringen plockade bort möjligheten för kommuner och våra utbildningsanordnare att lägga anbud på Arbetsförmedlingens uppdragsutbildningar. Där kunde man bli bättre lokalt, säger Johan Andersson.