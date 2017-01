Kostnaderna för ny logotyp ifrågasätts

Här den nya logotypen för Lunds kommun. Den största förändringen är att stadsporten har öppnats. Numera vill kommunen inte hålla fienden ute, utan få in nya företag, invånare och studenter. Det framgår också tydligt att det handlar om Lunds kommun, inte orten Lund.

lund Stadens nya kommunikationsplattform debatterades livligt under torsdagskvällens sammanträde i fullmäktige.

Kommunkontoret behöver 150 000 kronor för att bland annat ta fram en ny logotyp.

Helt fel prioritering när kommunens ekonomiska läge är så ansträngt, menar Liberalerna.

Plattformen är en del av satsningen Ett Lund. Kommunen vill modernisera sitt sätt att kommunicera externt, bland annat via sociala medier på internet.

– Det är inget fel med det i sig, men timingen är fel. Vi vill inte skjuta till de 150 000 kronorna, utan anser att kommunkontoret får klara detta arbete inom befintlig ram, säger Inger Tolsved Rosenkvist (L), andre vice ordförande i servicenämnden.

Hon påpekar att 150 000 kronor till exempel är vad sommarlovsverksamheten för barn och unga på Linero och Norra Fäladen kostar.



– Bara för att sätta summan i ett perspektiv. Det gäller att fundera på vad vi ska använda våra pengar till. I det ekonomiska läge vi är i ska vi koncentrera oss på kärnverksamheten, säger Inger Tolsved Rosenkvist.

Stora besparingar kan göras genom strukturella förändringar, något som Inger Tolsved Rosenkvist jobbar mycket med. Hon nämner beslutet att samla kommunens fordonsflotta under serviceförvaltningen istället för att alla förvaltningar ska ha egna bilar. Det tros spara sju, åtta miljoner årligen.

En annan väg är att minska på antalet fastigheter i kommunen, och istället använda dem mer effektivt, till exempel att skolor och förskolor inte står tomma kvällar och helger.

Inger Tolsved Rosenkvist nämner också att kommunledningen valde att i den rådande krisen lägga 73 000 kronor på ett internat på Flädie Mat & Vingård, för att diskutera visionen, när den hade kunnat komma undan med en bråkdel av kostnaden i någon av kommunens egna lokaler, till exempel Habo gård.

Liberalerna fick under fullmäktige med sig hela alliansen.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, försvarade utgiften, som han ser som ringa i förhållande till kommunens budget på sex miljarder.

Han påpekade också att kommunkontoret har jobbat kostnadseffektivt. I andra kommuner har miljonbelopp lagts ner på motsvarande arbete.

Dessutom, betonade Anders Almgren, har kommunstyrelsen särskilda medel för just denna sorts projekt. Kommunstyrelsen är sparsam med dessa. Förra året blev det sex miljoner över av de tio, elva som finns i potten.

Ärendet fick en oväntad vändning. Anders Almgren kom lägligt nog på att att-satsen om de 150 000 kronorna inte hörde hemma i fullmäktige.

Det är kommunstyrelsens egna medel, som den beslutar om.

Argumentet var oantastligt, menade både Lennart Prytz, kommunstyrelsens ordförande, och Christer Wallin (M), oppositionsledare. Att-satsen lyftes ut.