Hallbäck på plats i Ystad

HANDBOLL Efter nio år i rad som tränare i HK Aranäs väntar till sommaren en ny handbollsutmaning för 48-årige Jerry Hallbäck.

– Jag kommer till en förening med lite större muskler och andra förutsättningar. Det ska bli spännande att få vara en del i satsningen, påstår Jerry Hallbäck.

Jerry Hallbäck

Ålder: 48 år.

Familj: Hustrun Karin och sönerna Anton (spelar i Ystads IF) och Ludvig.

Bor: I lägenhet i Kungsbacka. Flyttar till sommaren med familjen till Ystad.

Yrke: Handbollstränare.

Aktuell: Tar den 1 juli över huvudtränaransvaret i YIF efter Sebastian Seifert.

Moderklubb: IK Heim i Göteborg.

Spelarmeriter: Spelade tolv säsonger i Redbergslids IK och tog sju SM-guld. 28 A-landskamper/32 mål. EM-guldmedaljör 1994 och VM-brons 1993.

Tränar/ledarkarriär: Först fyra år i HK Aranäs, där laget gick från division 2 till allsvenskan. Sedan fyra och ett halv år som sportchef i IK Sävehof, som under dessa år tog fem SM-guld, tre för damerna och två för herrarna. Efter detta åter tränare i HK Aranäs, där han nu är inne på sin nionde säsong i rad. Just nu förbundskapten för Sveriges U18-landslag, pojkar födda 1998/99.