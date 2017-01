Goda chanser till sol under helgen

Skåne Det finns goda chanser till sol under både fredag och lördag.

– Det ser ganska hoppfullt ut, säger SMHI:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Torrt och ganska kyligt väder följer av en högtrycksrygg i södra Sverige.

Under fredag morgon kan molntäcket till en början vara ganska tätt men senare under dagen spricker det upp .

– Både under fredag och lördag finns goda möjligheter till sol, säger Marcus Sjöstedt.

Temperaturen pendlar mellan ett par enstaka minusgrader under nätterna till mellan noll och två plusgrader dagtid.

Eventuellt kan det bildas frosthalka på en del håll på vägarna, men SMHI ser inte någon utbredd risk för halka.

– Lokalt kan man vara lite uppmärksam, som alltid när det pendlar mellan plus- och minusgrader.

Under söndagen förändras väderläget något då ett regn under dagen kommer in västerifrån.

– Även i början av nästa vecka kommer det att komma nya portioner med regn som letar sig in, säger Marcus Sjöstedt.