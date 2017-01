Förskoleplatser slut – igen

BILLEBERGA Läget för barnomsorgen i Billeberga och Tågarp fortsätter att vara ansträngd.

Så pass mycket att föräldrar tvingas köra sina barn till andra orter för att få en förskoleplats.

Trots att kommunen så sent som i höstas införskaffade en ny paviljong till Billeberga räcker inte platserna till och situationen har blivit extra ansträngd efter nyår:

– Alltfler barn behöver en förskoleplats, men jag vet inte exakt vad det beror på.

– En del kan vara att fler familjer flyttar in till kommunen, men även att nyanlända är i behov av omsorg, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

I nuläget handlar det om en handfull familjer som inte får någon plats, varken i Billeberga eller Tågarp.

Istället blir det till att köra till i första hand Svalöv och placera sina barn på någon av förskolorna.

– En del har accepterat situationen, medan andra valt andra alternativ och väntar istället på att de nya avdelningarna i Tågarp ska öppnas.

– Andra familjer väljer att förlänga tiden hemma med barnen, alternativt en plats på förskolor i andra kommuner.

Att den nya paviljongen i Billeberga inte räcker till kom som en överraskning:

– Ja, många familjer har flyttat in till Billeberga och Tågarp. Mer än vad vi kalkylerat med och då uppstår den här situationen.

Torbjörn Ekelund hoppas att berörda familjer har is i magen och framhåller att de nya förskoleavdelningarna på Annebo i Tågarp börjar byggas i vår och så fort det bara går.

Någon gång under kommande sommar ska det vankas invigning och innan dess ska entreprenörerna Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson sett till att få byggnaderna på plats. Därefter hyr kommunen lokalerna för sina verksamheter.

– Alla beslut är klara och därför hoppas vi komma igång så fort som möjligt. Som läget är nu kan vi erbjuda en plats, men inte alltid på den förskola som familjer önskat.