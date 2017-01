19 nya band till Sweden Rock

Ytterligare 19 band är klara för spelning på årets Sweden Rock. Bland dem finns svenska sator och även Ian Hunter med sitt kompband The Rant Band.

Alter Bridge gör ett nytt besök på Sweden Rocks scener i sommar. Primus, Ministry och Ian Hunter, Mott the Hooples forne frontman kommer med sitt kompband The Rant Band för att framföra alla Mott-hitsen. Svenska Sator kommer också, för att framföra hela albumet ”Headquake” och även Electric Boys gör en albumspelning – de framför hela ”Groovus Maximus”.

Totalt presenterar Sweden Rock nu ytterligare 19 band till sommarens festival, vilket innebär att 45 av totalt 80 akter nu är avslöjade.

Övriga nya band är Les Claypools, KIX, Amorphis, Fates Warning, forne Motörheadgitarristen Phil Campbell & The Bastard Sons, Merciless, The Brandos, Black Ingvars, Rob Tognoni, Grand Magus, Thyrfing, återförenade Lionheart med bland andra Dennis Stratton i sättningen och hyllningsbandet A Tribute to Led Zeppelin.

Sweden Rock arrangeras i Norje den 7-10 juni.