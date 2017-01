Löddeköpinge

Natten till tisdagen bröt sig tjuvar in i flaket till en lastbil som stod parkerad utanför Lucys dinner på Center sydområdet.

Chauffören låg och sov när han hörde ljud från flaket. När han gick ut för att konfrontera tjuvarna hoppade de in i en bil och körde från platsen.

Det är oklart om tjuvarna kom över något stöldgods. Polisen vet i nuläget inte vilken typ av last flaket innehöll.