Publikrekord för Malmö Opera

2016 blev ett rekordår för Malmö Opera. Totalt räknar man in en publik på 256 574 personer – en publiksiffra som inte förekommit sedan Kristina från Duvemåla firade triumfer i Malmö i mitten av 90-talet.

– Det är fantastiskt, man är tacksam säger Bengt Hall, teaterchef på Malmö Opera.

Publiksiffror 2016, några exempel

Stora scenen

Billy Elliot, 45 föreställningar, 62 499

Maskeradbalen, 14 föreställningar, 15 135

Pelléas och Mélisande, 8 föreställningar, 4 850

Kinky Boots, 34 föreställningar, 40 604

To see the world, Skånes Dansteater, 12 föreställningar, 8 016

Figaros bröllop, 12 föreställningar, 12 470

Snödrottningen, 8 föreställningar, 8 140

Eugen Onegin, 5 föreställningar, 4 877

Tusen och en natt, 8 föreställningar, 7 471

På turné

My fair lady, 44 föreställningar, 24 423

Kickoff, 25 föreställningar, 4 097

Lucrezia Borgia, 31 föreställningar, 3 818

Operaverkstan

Drottningens juvelsmycke, 33 föreställningar, 3 251

Andrejs längtan, 14 föreställningar, 1 580

Bengt Hall kom tillbaka till Malmö Opera 2009, ett år då 135 000 besökte någon av teaterns evenemang. Säsongen 2011-2012 fick man ekonomiska möjligheter att utöka antalet föreställningar och då tog publiksiffran naturligt nog ett skutt uppåt.

– Då var man plötsligt uppe på en nivå som närmar sig Kungliga Operan i Stockholm, säger Bengt Hall.

År 2014 kunde Malmö Opera räkna in 223 000 i publiken.

– Och då sade jag att det var ”all time high”. Så många besökare trodde jag aldrig att vi skulle få igen, säger Bengt Hall.

Årets rekordsiffra är alltså extra glädjande – och Bengt Hall menar att den främst beror på ett idogt arbete ute i regionen.

– Det bygger på publikarbete och kommunikation med publiken, som inte bara är det som sker från entrén här i huset, utan är ett bredare arbete från regionen och teaterföreningarna. Teaterföreningarna arbetar hårt för att locka in publiken, inte bara på hemmaplan till våra turnéproduktioner, utan också till det stora huset. Teaterombuden, som blivit allt fler, betyder också oerhört mycket.

Av tekniska skäl redovisas inte publiksiffrorna per säsong, utan per kalenderår. Och att man 2016 spelade en större musikal på våren – succén Billy Elliot – har bidragit. Den musikalen sågs 2016 av hela

62 499 personer. En siffra som är exakt, eftersom den baseras på den exakta biljettförsäljningen.

Vissa evenemang har en mindre precis publiksiffra, som till exempel nyårsfirandet vars publiksiffra är baserad på polisens siffror.

Ett annat skäl till den ökande publiktillströmningen är kommunikationen på sociala medier.

– Den är oändligt viktig. Att hålla igång den och bry sig, oavsett om det är facebook eller något annat, är helt nödvändigt, säger Bengt Hall.

Att Malmö Opera också håller en hög konstnärlig nivå på sina produktioner bidrar förstås till att locka publiken. Den legendariske tyske regissören Peter Steins Figaros bröllop till exempel hyllades unisont av publik och recensenter och var ”översåld” – teatern öppnade upp en större salong. Flera av Malmö Operas produktioner har väckt intresse både internationellt och nationellt.

– Romoperan söker upp Malmö och säger att de vill ha Maskeradbalen till Rom. Detta hände också med Askungen som gick till Turin, Pelléas och Mélisande som såldes till Badisches Staatstheater Karlsruhe, med American Idiot som spelades på Cirkus i Stockholm, säger Bengt Hall och tillägger:

– Det är ganska häftigt att stora operahus vill ha våra produktioner.

Bengt Hall öser också beröm över personalen i det egna huset.

– Vi har alltid publiken i fokus, säger han.

De breda musikalerna står för en stor del av biljettförsäljningen. Förutom Billy Elliot har musikalen Kinky Boots setts av 40 604 personer under de 34 föreställningarna förra året och My fair lady på turné sågs av 24 423.

– Vi har ett upplägg per säsong som handlar om bred musikal, familjeföreställning, bred opera. Jag tror det är ett bra koncept och jag tror också publiken lärt sig att det kommer en bred opera på våren, det kommer en bred musikal på hösten. De biljetter som säljs till den breda musikalen ger ett underlag att göra annat.

Att man däremot, som på Kristina från Duvemålas tid, ska utöka antalet föreställningar på grund av efterfrågan är något som inte kommer att ske.

– Vi kör aldrig mer än de lagda föreställningarna som ligger. Annars kan man ju rensa och säga ”det här går så bra så vi lägger tio föreställningar till.” Men jag tycker det är viktigt med ett brett smörgåsbord, alla ska få sitt, det är ju skattepengar det handlar om.

Flera av operorna från Malmö Opera har sänts i P2. Där har man inga lyssnarsiffror, men däremot finns det statistik på SR2 Play, där sändningarna ligger kvar en månad.

– Det visar sig att under 2016 är det två operor som toppar lyssningen i Sverige. Det är Maskeradbalen från Malmö som är nummer ett och nummer två är Snödrottningen från Malmö! säger en nöjd Bengt Hall.