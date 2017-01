Minns ingenting av vansinnesfärd

MALMÖ 26-åringen minns ingenting av bilfärden på E 22:an.

Det gör nästan inte heller den förare som invalidiserades på grund av 26-åringens framfart.

Däremot minns den personbilsförare som 26-åringen i hög hastighet brakade in i bakifrån mycket väl vad som hände. Och det är hans berättelse som ledamöterna i Malmö tingsrätt till stor del litar på när de nu dömer 26-åringen till fängelse i ett år och två månader.

Det var en tidig majmorgon 2014 som en förare av en skåpbil var på väg mot Lund på E 22. Han höll, minns han, en hastighet på ungefär 90 kilometer när han plötsligt såg ett ljus i sidospegeln.

Och sen small det. Mannen kanade med sin bil in i mitträcket och – när han försökte styra undan – for han i en vall där bilen voltade flera gånger.

Han kan inte närmare redogöra för olyckan det kan däremot den personbilsförare som körde på skåpbilen. I rätten berättade han att han påbörjat en omkörning av skåpbilen sedan han kontrollerat i backspegeln att det gick bra. Ett billjus syntes långt bakom.

Mitt i omkörningen small något plötsligt in i hans bil bakifrån. På grund av smällen körde personbilsföraren i sin tur in i skåpbilen, snurrade några varv innan bilen stod stilla.

Föraren är övertygad om att den bil som kom bakifrån måste ha hållit en väldigt hög hastighet.

Och det tror tingsrättens ledamöter också och stödjer sig framför allt på personbilsförarens uppgifter.

26-åringen säger att han inte minns nånting av bilfärden. Han hade varit i Malmö dan innan och druckit under kvällen och natten. Dagen därpå tog han sin bil för att köra till en vän i Arlöv.

Rätten ser allvarligt på 26-åringens framfart, inte minst för att föraren av skåpbilen ådrog sig en lårbensfraktur som fört med sig att han efter olyckan nästan alltid sitter i rullstol och bara kan köra automatväxlade fordon.

Han kan heller inte längre köra motorcykel, uppger han, och berättar att han väntar på en knäledsoperation som – kanske – kan meföra en förbättring.

Det var rena tillfälligheter, skriver rätten, att följderna av olyckan inte blev ännu värre.

26-åringen döms nu till fängelse i 14 månader. Han ska också betala ett skadestånd på drygt 75 000 till ett försäkringsbolag samt ersätta de båda påkörda förarna för deras skador.