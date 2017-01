Revingeby Byföreningen tar strid för Revinge skola:

“Grundläggande social service är en förutsättning för en blomstrande by, och utan skola, ingen by” skriver man i ett öppet brev till Lunds politiker.

Brevet i sin helhet:

Bäste Ledamot i Lunds Kommun

Skrivelse angående Revinge skolas framtid

Genom ett utskick på skolans och förskolans portal Unikum har följande kommit till vår kännedom:

På grund av dåligg ekonomi i Lunds kommun väntar stora besparingar. Samtidigt uppfyller Revinge skola inte kraven i den nyligen implementerade resursfördelningsmodellen med krav om minst 40 elever for att få utökad skolpeng motsvarande 54 elever (införd 1 Jan 2017). Darför skall Revinge skolas ekonomi diskuteras på nästkommande sammanträde för Barn- och skolnämnd Lund Öster, den 25 januari.

Byföreningen anser att skolan och förskolan är grundläggande forutsättningar for byns framtid. Det är Byföreningens absoluta ståndpunkt att skolan skall bevaras. Skolan är mycket viktig för tryggheten för våra barn, för byns attraktionskraft, planerad expansion och är en av de sista naturliga mötesplatserna i byn. För att byns barn skall få en lugn och trygg skolstart måste skolan vara kvar. Kort sagt: Grundläggende social service är en förutsättning för en blomstrande by, och utan skola, ingen by.

Vi saknar långsiktigheten i dessa diskussioner, då Lunds kommun 2015 investerat i nybyggnation av förskola samt renovering av skolan, och har planlagt för expansion av byn. Detta står inte i samklang med en eventuell nedläggning av skolan.

Vi motsätter oss nedläggning av Revinge byskola genom följande punkter:

* Nyligen genomförd renovering och nybyggnation av skola och förskola. Denna mycket stora investering omkullkastas och resulterar i mycket dåligt nyttjande av medborgarnas skattemedel.

* Enbart förskola är ej grund för en attraktiv by.

* Planerad expansion och nybyggnation i Revinge förutsätter grundläggande social service.

* Kommunen har under flertalet år i egna skrivelser konstaterat att byn behöver förtätas med c:a 5 hushåll per år, och konstaterar själva att man inte uppfyller detta mål. Ingen planerad expansion har skett de senaste 30 åren(!).

* Neddragningen av årskurser från F-5 till F-3 medför naturligtvis att målet med 40 elever blir mycket svårare att uppnå när man tar bort en tredjedel av eleverna(!). Samtidigt ökar fluktuationerna i elevantal eftersom färre årskullar finns. Vi ställer oss frågande till om detta har beaktats vid neddragning av antal årskullar.

* Intagningsstoppet pa förskolan år 2012 medförde att ett antal familjer inte hade annat val än att sätta sina barn i förskola någon annanstans, med konsekvensen att barnen potentiellt fortsätter i skola på annan ort. Har detta tagits i beaktande vid uppskattning av framtida årskullar?

Vi ifrågasätter även Lunds kommuns snabba agerande på de nya reglerna. Om man inför nya regler med minsta antal elever måaste man göra en konsekvensanalys som resulterar i en åtgärdsplan. Tillräcklig tid för att agera på åtgärdsplanen måaste ges innan man effektuerar regelverket. Vi efterlyser en tröghet i systemet. Vi undrar också vad som gjorts för att motverka för lågt elevantal.

Vi vill komma med ett förtydligande till tjänsteskrivelse BSÖ 2016/08/50. Prognosen tar endast hänsyn till en ögonblicksbild om hur många barn som är inskrivna i Reveljens förskola, och beaktar ej inflyttning av barnfamiljer, barn som ej kommit in på förskolan tidigare pga platsbrist samt planlagd expansion. Vi ifrågasätter även varför man ej tagit med uppskattad standardavvikelse i skrivelsen. Vi noterar att även vid denna låga uppskattning har Revinge skola åren 2017-2021 i medeltal 38 barn, alltså goda förutsättningar att uppfylla kraven om åtgärder sätts in. Att blicka mer än fem år framåt ser vi inte som relevant, den statistiska felmarginalen är för stor.

Vidare kan tjänsteskrivelsen tolkas som att Revinge byskola inte anses attraktiv, eftersom 40% av eleverna inom Revinge byskolas upptagningsområde väljer andra skolor. Byföreningen konstaterar att en stor del av dessa barn bor i Skatteberga och att föräldrarna där av logistiska skäl föredrar skolor i Södra Sandby på väg till och från deras arbete. En del har valt skolor med annan pedagogik eller har av familjeskäl valt andra skolor. Det är således bara ca 5 % av alla barn i Revingeby som valt andra kommunala skolor an Revinge byskola.

Vi som medborgare i Lunds kommun förväntar oss proaktiva åtgärdsplaner istället för kortsiktiga konstateranden om situationen just nu. För att vår by skall blomstra krävs långsiktighet och en samlad åtgärdsplan där skola och förskola är en stor del i vår bys framtid.

Revingeby 2017-01-23

Andreas Silverberg

Tillf. Ordforande Revinge Byförening

