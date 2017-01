Uddamålen på Veberöds sida

FOTBOLL De små marginalerna var på Veberöds AIF:s sida när de på tisdagskvällen fixade en plats i söndagens slutspel i Emek-cupen, sjumannacupen för herrseniorlag i Berga konstgräshall i Eslöv.

– Vi vann tre jämna matcher mot på pappret sämre lag. En styrka att vinna utan att spela särskilt bra, menade Leif Engqvist, Veberöds tränare.

Veberöd samtliga fyra matcher slutade med uddamålssiffror. I första matchen blev det 1-2 mot Lunds BK:s U19-lag, som sedermera vann gruppen.

Därefter vann Veberöd med 4-3 över Stehags AIF, 2-1 mot Harlösa och 1-0 i sista matchen mot Ovesholm.

– Mot LBK ledde vi med 1-0, men tappade. Stehag var nog det lag som spelade den bästa fotbollen den här kvällen. Mot dem låg vi under men vände och vann.

Mot Ovesholm räckte det med oavgjort för att säkra slutspelsplatsen. Vi hade gott om tålamod och var på deras planhalva i princip hela tiden, upplyser Leif Engqvist.

Veberöd kom till spel i Emek-cupen med sex av sina tio nya spelare som kommit under vintern: Josef Tibiri och målvakten Nehar Maliqi från Torns IF, Anes Begic från BW90, André Wihlborg från Sjöbo, Daniel Nilsson från Skånekurd och Adis Krasniqi från Rydsgård. Två av de fem egna Vaif:arna på planen var unga talangerna Hugo Lindelöf och August Jönsson, föda 2000 respektive 2001.

– Vi har fått in tio nya och tappat sex, så vi står på plus inför säsongen, påpekar Leif Engqvist.

Lunds BK vann grupp 2 i Emek-cupen på tio poäng, Veberöd blev tvåa på nio och Stehag trea på sex poäng. Harlösa spelade oavgjort två gånger och blev gruppfyra, en poäng bättre än jumbon Ovesholm.