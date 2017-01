Joel går för EM-guld

FORMEL 3 Joel Eriksson har förnyat sitt kontrakt med det tyska racingstallet Team Motopark och är klar för en andra säsong i FIA Formula 3 European Championship, Europamästerskapet för Formel 3.

18-åringen från Tomelilla slutade femma totalt i EM-sammandraget under sin F3-debutsäsong 2016. Han vann den åtråvärda rookietiteln som mästerskapets bäst placerade nykomling och erhöll för detta ”besvär” en nätt liten summa av 100 000 euro.

Joel vann ett EM-race under 2016, på belgiska Spa-Francorchamps, och lyckades också triumfera i det fristående prestigeloppet Masters of Formula 3 på holländska Zandvoort på sitt första försök.

Inför årets EM-säsong tar Eriksson nu sikte mot guld, stärkt inte minst av en eftertrycklig avslutning på 2016 med sju pallplatser i de avslutande 11 racen.

– Det känns fantastiskt bra att åter få köra F3-EM, säger Joel Eriksson.

– Jag lärde mig enormt mycket förra säsongen, jag gillar tävlingsformatet, och jag lyckades infria min målsättning att vinna rookiemästerskapet. Allt gick enligt plan. Därför är det också naturligt att ta ett år till och verkligen försöka slåss om titeln. Jag går för guld den här säsongen. Det kommer självklart inte att bli lätt, men det ska det inte vara på den här nivån.

Även detta 2017 kommer ha att köra för Team Motopark.

– Det har jag gjort sedan jag började med formelbilsracing för tre år sedan.

Eriksson, som så sent som i förra veckan presenterades som nybliven representant för det svenska A-landslaget i banracing och som också ingår i BMW:s officiella talangpool, är den förste föraren som skriver på för Team Motoparks F3-program 2017.

Årets Formel 3-EM avgörs över totalt 30 race, fördelade över tio tävlingshelger på några av Europas mest klassiska racerbanor. Premiären äger rum på brittiska F1-anläggningen Silverstone den 14-16 april. Finalen arrangeras traditionsenligt på tyska Hockenheim den 14-15 oktober.

En av Joel Erikssons motståndare under 2017 blir tyske Mick Schumacher, son till den sjufaldige Formel 1-världsmästaren Michael Schumacher.