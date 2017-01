Överskred tillstånd – Amiralen polisanmäls

Malmö Moriska paviljongen har sedan den 5 januari inte något danstillstånd. Dessutom har Amiralen, strax i närheten, polisanmälts för att ha överskridit det tillfälliga alkoholtillståndet på julafton.

Det råder tillfälligt dansstopp på Moriska Paviljongen i Malmö.

Orsaken är att en ansökan om nytt danstillstånd har dragit ut på tiden.

Enligt Karin Jensen, gruppchef för polisens tillståndsenhet ska Moriskan ha kommit in med en ny ansökan i slutet av förra året. Ärendet har handlagts enligt gällande praxis.

– Vi gav dem ett tillfälligt danstillstånd som gällde till den 5 januari, säger Karin Jensen.

I väntan på att polisen ska fatta beslut om nytt tillstånd har Moriskan tvingats göra förändringar sitt program. Tillfälligt dansstopp råder.

– Vi beräknar att fatta beslut i slutet av denna veckan, säger Karin Jensen.

Efter rapportering i media om danstillståndets avskaffande gick polisen förra våren ut och förtydligade att danstillstånd fortfarande krävs.

Riksdagen hade endast lämnat ett tillkännagivande till regeringen att danstillståndet bör tas bort. Detta öppnade för att regeringen kunde låta utreda frågan. Men något lagförslag har ännu inte lagts fram.

– Jag får ofta höra att danstillståndet kommer att tas bort, berättar Karin Jensen, som då får förklara att det inte finns något beslut.

På frågan om Moriska paviljongen varit sent ute med sin ansökan, möjligen till följd av detta missförstånd, hävdar Karin Jensen att ansökan inte kommit in sent. Däremot gjordes en sista komplettering från Moriskan tre dagar innan aktuellt startdatum för nytt tillstånd. Detta har varit en bidragande orsak till fördröjningen menar Jensen.

– Ärendena ser olika ut. Ibland går de snabbare, ibland inte.

Parallellt med detta finns ett annat ärende hos en annan enhet inom polisen. Det gäller Amiralen och här har det upprättats en polisanmälan om brott mot alkohollagen på begäran av Malmö stad.

Enligt Kajsa Gustafsson, enhetschef på kommunens tillståndsenhet, har Amiralen fått sitt serveringstillstånd återkallat.

– Det har funnits ett tillfälligt tillstånd, men här får man inte vara mer än 150 personer, säger hon.

På julafton ska dock en tillställning ha hållits som enligt Malmö stad ska ha gällt uppemot 800 personer, vilket är grunden till polisanmälan.

Skånskan har sökt Amiralen för en kommentar.