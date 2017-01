Flera baggar till Skåne redan

Redan tidigt på måndagskvällen stod det klart att malmöfödda maskören Eva von Bahr tillsammans med Love Larson och Pia Alefjord tilldelas en Guldbagge för bästa smink/mask i Jätten.

Jätten är Lundafödda regissören Johannes Nyholms långfilmsdebut och totalt nominerad till sex Guldbaggar.

Även skånskproducerade Yarden, baserad på Kristian Lundbergs roman med samma namn fick tidigt en Guldbagge för bästa ljud/ljuddesign. Yarden är nominerad i fyra kategorier.

Andra skånska filmer som har chans till Guldbaggar under kvällens Guldbaggegala är Min faster i Sarajevo och Granny´s dancing on the table.

Bästa dokumentär blev Martha och Niki, om två stycken hip hopdansare, av Tora Mkandawire Mårtens.

Johannes Nyholm från Lund fick baggen för bästa manus för Jätten. Priset delades ut av en annan lundapåg, Jason ”Timbuktu” Diakité.

Bästa kvinnliga biroll fick Sadžida Šetić för sin roll i skånska filmen Yarden.

Mer skånskt: Måns Zelmerlöw sjunger Glorious på galan.

Ita Zbroniec-Zajt, som stått bakom kameran i skånska Min faster i Sarajevo, blir första kvinna att få guldbaggen för bästa foto.

Ungerska Sauls son, regisserad av László Nemes, blir bästa utländska film.

Producenten, scriptan och produktionsledaren Katinka Faragó får en hedersguldbagge. Hon har bland annat jobbat i 30 år tillsammans med Ingmar Bergman.

Goran Kapetanović, från Malmö fick baggen för bästa regi för Min faster i Sarajevo.