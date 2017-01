Asylrätten måste avskaffas och ett bättre system tas fram som ersättning. Det finns inget annat val längre. Asylrätten framstår i dag mest som en absurd fars.

I princip innebär asylrätten att alla som känner sig förtryckta, förföljda eller lidande av en konflikt har rätten att ta sig till Europa för att söka asyl här. EU:s medlemsländer säger sig stå för denna princip, men likväl gör de vad de kan för att förhindra de asylsökande att komma hit för att söka asyl. Varför agerar man då så här? Svaret är att man vet om att asylrätten inte fungerar som den var tänkt.

Till stor del på grund av att fördraget skrevs under andra förutsättningar än vad vi har i dag.

Migrationsforskaren vid Göteborgs universitet Johan Ruist gjorde ett utspel i våras om att asylrätten borde avskaffas då det i längden inte är ett hållbart system. Han grundade detta på dels att det ger incitament att ge sig ut på farliga resor över Medelhavet och dels att det ändå inte finns ett stöd bland Europas befolkning för att leva upp till asylrätten fullt ut då det istället finns en önskan om en övre gräns för migrationen. Genom att försöka upprätthålla den chimär som asylrätten egentligen är så kommer vi bibehålla dagens starka ”pull-effekt” på världens fattiga och frustrerade.

Den primära anledningen till att asylrätten inte fungerar i dag är att för att rätten att söka asyl ska kunna upprätthållas så måste de som inte beviljas densamma vara villiga att återvända. Annars innebär ett upprätthållande av asylrätten detsamma som fri migration. Resultatet blir att alla som kommer hit stannar, oavsett vad vi beslutar. Detta vet Europas ledare och därför försöker de underminera fördraget.

FN:s flyktingkonvention från 1951 skrevs med situationen under världskrigen i åtanke och gällde från början bara internt i Europa. Det faktum att detta fördrag skrevs med Europas erfarenheter i åtanke är den andra anledningen till att den inte fungerar som den var tänkt att göra i dag. Man tänkte sig då relativt korta krig och långa perioder av fred där emellan, så att de personer som hade beviljats asyl skulle kunna, och faktiskt förväntades vilja, återvända till sina hemländer när dessa krig var avslutade för att bygga upp igen. I dag har vi en situation där krigen må avslutas, men den politiska oron i de tidigare nämnda regionerna inte tycks vilja upphöra. Detta samtidigt som vi ser att den huvudsakliga ”push-faktorn” bakom migrationen i dag är missnöje med ekonomiska möjligheter och politiskt vanstyre, vilket vi inte kan se ett slut på under överskådlig tid.

Man kan även konstatera att när fördraget skrevs i 1951 så förväntade man sig att det skulle vara lika lätt att identifiera lidande grupper som under det nyligen avslutade världskriget. Ingen kunde betvivla att judarna var ett förföljd grupp. Ingen kunde betvivla värdet av att ta emot de mycket unga finska krigsbarnen till Sverige. Ingen kunde betvivla att miljoner tyskar blev fördrivna från de östra landsändarna av Sovjetunionen 1945. I dag är situationen mycket annorlunda. Hur ska en migrationshandläggare i Sverige i dag kunna med säkerhet bekräfta en historia från en person från Afghanistan eller Eritrea? Vad vet denna handläggare, eller ens UD, om den enskilda individens situation eller hur säkerheten ser ut i dennas landsända.

I summering kan man konstatera att FN:s fördrag hade i åtanke korta krig med tydliga offergrupper. I dag har vi ett permanent tillstånd av konflikter, vanstyre och fattigdom som driver folk framför sig, där mycket få någonsin kommer återvända oavsett beslutet från myndigheterna. Fördraget är med andra ord inte anpassat till dagens verklighet och måste skrivas om.

I stället måste vi skapa ett nytt system där vi dels kan hålla kontroll på antalet migranter och dels kunna välja vilka vi vill ta emot. Det ska inte längre vara så att de som har resurserna eller den fysiska styrkan att ta sig till Sverige ska vara dem som får söka asyl här. Ett moraliskt system hade byggt på att vi själva, på plats, väljer ut de grupper som vi anser är i behov av skydd här i Sverige, vilket är de verkligen svaga och utsatta. Det enda sättet att uppnå denna, moraliskt hållbara situation, är att asylrätten skrotas omgående och att vi kollektivt i Europa uppvisar en fullkomlig nolltolerans för den illegala migration som asylrätten göder. Bara så kan vi få ett stop för resorna över Medelhavet och därmed även få rättvisa i flyktingmottagandet och dessutom en situation som är ekonomiskt och socialt hållbar för Sverige.