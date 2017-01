Kemi uppstår i NO-pop

Skurup Efter att i tjugo år jobbat som lärare på Mackleanskolan och tre år på Skurups arbetsmarknadsenhet vill Robert Popotnik nu kombinera det bästa av två världar – popmusik och kemi.

Han har länge varit en profil i Skurups skol-, barn- och ungdomsvärld.

Vid sidan av NO-lärare, och sedan rekryterare på arbetsmarknadsenheten med inriktning på ungas entreprenörskap i Skurups kommun, har han varit med om att starta Fotbollsakademin och uppträtt som Poppis i barnshowgruppen Poppis & Rockis.

– Rastlös? Både ja och nej, säger Robert Popotnik när vi träffas på hans nya jobb som ungdomskulturutvecklare på Gummifabriken.

– Jag tycker om när nytt dyker upp men det betyder inte att jag inte kan vara kvar länge på en arbetsplats om jag får utvecklas.

Jag behöver nya utmaningar och gillar att göra sådant som är okänt – men gärna använda mig av kunskaper jag har, fast i nya situationer, förklarar han.

– På så sätt kan jag utforska nya sidor hos mig själv.

Han började nya tjänsten på Gummifabriken i måndags och tanken är att han ska söka nya sätt för samarbete mellan skolor och allaktivitetshuset. Målet är att locka till sig fler unga.

När Robert Popotnik sade upp sig från sin kommunala tjänst i höstas var det för att våga prova en idé om att kombinera de två världar han älskar mest – popmusik och kemi.

Men senare under hösten fick han ett erbjudande om ett lärarjobb i matematik och NO för barn med särskilda behov i Vik norr om Simrishamn.

– Så nu är jag lärare igen men bara på deltid och under en begränsad period, precis som jobbet på Gummifabriken.

Tanken är att starta eget samtidigt. Idén går ut på att han som en lite galen Professor Pop ska ha ett rullande laboratorium i en turnébuss som besöker mellanstadieskolor i Skåne.

– Det ska vara ett lustfyllt sätt att förklara molekyler och annan kemi med hjälp av musik och videofilmer. Men inte bara som en show, utan det ska kopplas till läroplanen och vara pedagogiskt.

– Jag har undersökt om intresse och behov finns, och svaret är ja. Sedan handlar det förstås om skolornas budget, säger Robert Popotnik.

Han erkänner att det i längden kanske inte håller att ha tre jobb samtidigt men säger att han ska utvärdera sin situation i sommar.

– Jag ser det som att jag provsmakar mig fram till vad jag vill göra när jag blir stor, säger han med ett skratt.

– När jag är igång med kreativa saker så föder det annan kreativitet. Då trivs jag och blir harmonisk.

Det som gör honom allra mest harmonisk är just att skriva och spela musik. Som den ena halvan av Rockis & Poppis har han spelat, sjungit och showat för barn i 15 år. Och på lördag uppträder de igen på Skurups bibliotek.

– Att spela för barn är så kul och duon är en av de saker jag verkligen vill fortsätta med.

För ett par veckor sedan fyllde Robert Popotnik 50 år men han är inte rädd för åldrandet.

– Inom mig bor en evig 10-åring, jag är en ovanligt barnslig 50-åring. Och så länge jag känner att det jag gör är utvecklande och meningsfullt så är jag inte rädd för det osäkra, säger han och tycker det är spännande att inte veta vad som händer om ett halvår – eller om tio år.

– Jag hoppas jag kan fortsätta hitta utmanande saker att göra. Det behöver inte betyda att jag byter jobb hela tiden, bara jag inte står still.