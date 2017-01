J-O Waldner och Sandström inleder

ESLÖV Fritidsbanken får en flygande start genom att bordtennislegendaren Jan-Ove Waldner och hockeylegendaren Tomas Sandström kommer till Eslöv och ger draghjälp till insamlingsarbetet lördag 28 januari.

– Vi är jätteglada att de vill komma hit och hjälpa oss, säger Fritidsbankens projektledare Emma Sallander.

Det är EAI Bordtennis som har fina förbindelser med mångfaldige världsmästaren och OS-guldmedaljören J-O Waldner och hockevärldsmästaren och bragdguldsmedaljören Tomas Sandström, som ju bland annat vunnit Stanley Cup under sin tid som NHL-proffs, är en av de mest meriterade NHL-svenskarna någonsin och som numera arbetar som brandman i Trelleborg.

28 januari håller Fritidsbanken öppet på Stora Torg och i den egna lokalen i gallerian bredvid Pressbyrån klockan 10-16.

– Vi kommer att ha musik, och en skridskorink på torget så att man kan komma och åka på skridskor som man lånar här, säger Emma Sallander.

Man ska också kunna utmana Jan-Ove Waldner på pingis.

Fritidsbanken vill ha in all typ av idrotts, fritids- och friluftsutrustning.

– Bollar, racketar och skidor till exempel. Hockeyklubbor och innebandyklubbor. Eller om man tröttnat på crosstraining. Ryggsäckar, vandringsskor, stormkök och tält också, säger Emma Sallander.

Däremot vill man inte ha in kläder. Dels blir det problem med tvättning, dels tror de ansvariga inte att folk vill låna kläder.

Insamlandet har tjuvstartat under hösten. Det har även varit en miniinsamling på stadshuset där de kommunanställda kunnat lämna in sina begagnade idrottsprylar.

