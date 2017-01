Farmors brev gav idén till författardebuten

När journalisten David Nyman hittade brev som hans farmor skrivit från mentalsjukhuset Sankta Anna hittade han också ingången till sin debutroman. I Nerverna får vi följa en familj i Folkhemssverige och hur den slås sönder av mammans psykisk sjukdom och samhällets inställning till den. – Folkhemssverige var kollektivismens era och den som bröt mot detta, som Ida i min bok, fick inte plats och stuvades undan, säger David Nyman.

Fakta David Nyman

Född: 1983 i Sörmland, uppvuxen i Hälsingland. Bor: I Malmö sedan fyra år. Bakgrund: Journalist som bland annat arbetat på Aftonbladet, Svenska Dagbladet och City. Efter nästan tio år i Stockholm och ett och ett halvt år i Los Angeles bor han nu i Malmö och arbetar som grafisk formgivare och frilansskribent. Aktuell: Med debutromanen Nerverna som kom ut på wahlström & Widstrands förlag 19 januari.

David Nyman om …

… var han helst skriver: ”Jag skriver bättre på lokal än hemma. Jag har ett sådant motstånd mot att skriva och hemma finns det så många distraktioner men på lokal finns inte så mycket annat att göra. Det är också därför jag gärna åker bort och skriver. Då är man ensam med sitt språk. En omskrivning av Nerverna gjorde jag i Belgrad. Det var billigt och bra och man förstår inte ett skit och det finns inga distraktioner. Man bara sitter där och skriver.”

… hur han hamnade i Malmö: ”Det var en ren slump. jag var trött på Stockholm, mentaliteten och sammanhanget jag var i, och så flyttade några nära vänner till Malmö och jag hade redan en del andra vänner här så då tänkte jag – varför inte? Jag köpte en lägenhet här utan att ha sålt lägenheten i Stockholm och sa upp mig utan att ha ett nytt jobb och då blev det lite panik. Men jag hamnade på City som nattchef i fyra månader och sedan sa jag upp mig och blev frilans. Jag trivs väldigt bra här och brukar säga att det är enda staden i Sverige man kan bo i. Den är som en metropol miniformat – allt som du hittar i en stor stad finns inom 3 kilometers radie här.

… vad bok nummer två, som han så smått börjat skriva på, ska handla om: ”Samtid och kartor har väldigt stor betydelse i den och den utspelas i Hälsingland där jag växte upp, en fiktiv version av min uppväxtby. Sedan behandlar den i och för sig samma tematik som Nerverna – inte psykisk sjukdom men samhället och familjerelationer.

Redan som 16-åring började David Nyman arbeta som journalist. Han lämnade uppväxtorten i Hälsingland för Stockholm och har bland annat arbetat på Svenska Dagbladet och Aftonbladet.

Sedan fyra år tillbaka bor han i Malmö och försörjer sig som frilansjournalist. Drömmen att skriva skönlitterärt har han haft länge även om det dröjde innan han insåg att det faktiskt var möjligt.



– Jag är uppvuxen i en familj där man visserligen hade mycket böcker och läste mycket men att skriva böcker, det fanns inte på kartan, berättar han när vi träffas på ett kafé i Malmö dagen efter releasefesten för Nerverna.

– Jag började jobba som journalist tidigt, utan att ens ha gymnasieutbildning, och är egentligen ganska akademiskt obildad, fortsätter han. Det var först i Stockholm som jag kom i kontakt med folk som skrev böcker. En nära kompis till mig debuterade när han var 23. Jag var ett år äldre och först då började det landa i mig att man faktisk kan skriva en bok.

David Nymans debutroman Nerverna följer en familj – pappa Ivar, mamma Ida och sonen Harry – från tidigt 40-tal till sent 70-tal. Allt börjar med en vacker men odramatisk kärlekshistoria mellan Ivar och Ida. Det blir giftermål, Harry föds och familjen flyttar in en affär i byn Vilan utanför Jönåker i Sörmland. Ivar står i affären och Ida sköter hemmet.

Det lyckliga familjelivet faller snabbt i bitar när det visar sig att Ida har psykiska problem och måste läggas in på mentalsjukhuset Santa Anna i Nyköping. Sjukdomen och familjens sönderfall slår en kil mellan Harry och Ivar och först på 70-tal hittar de tillbaka till varandra efter många år av tystnad.

Historien berättas i effektiva klipp mellan 40-tal och 70-tal och inleds den 1 december 1976 med Ivars död.

Bokens Ida är en fiktiv version av David Nymans egen farmor och idén till romanen föddes när han hittade hennes brev från Sankta Anna i pappans skrivbord. Så småningom beställde han ut farmoderns sjukhusjournaler som också blivit en viktig del i romanbygget.

– Jag har valt de journalanteckningar som jag tycker är konstnärligt intressanta eller säger något om den tematik jag arbetar med, förklarar David Nyman. Det finns till exempel ett parti som beskriver hur Ida slänger sin vigselring i toaletten och det kan ses som en symbol för familjens svek, det är så jag har använt det. Men egentligen kan det också vara något helt annat.

En av tankarna med arbetet med Nerverna var att David Nyman ville lära känna sin pappas familj och farmodern, som dog fem år innan han föddes. Samtidigt understryker han att det är fiktion det handlar om.

– För mig är det svårt att berätta det personliga utan det politiska, utan den stora berättelsen, och tvärtom. De centrala frågorna jag ställer i boken handlar mycket om vad en människa består av, vilka attribut man måste ha för att bli ansedd som människa i samhället. Och om man inte kan vara människa i samhällets ögon vad händer då? Jag har i samband med detta velat ifrågasätta folkhemmet som på många sätt var ett elitistiskt experiment där man skulle förädla arbetarklassen och det var viktigt att alla var friska och starka och bidrog. Det var kollektivismens era och den som bröt mot detta, som Ida, fick inte plats och stuvades undan.

David Nyman beskriver Ida som en kvinna som har alla stigma man kan tänka sig – kvinna, psykiskt sjuk och arbetarklass – och som skulle fylla de klassiska rollerna som hustru, mor och hemmafru. Från början var också Nerverna tänkt att bli hennes historia ur ett genusperspektiv.

– Men jag insåg snabbt hur svårt det var att skriva ur en psykiskt sjuk persons perspektiv och göra det trovärdigt, berättar han. Ju längre processen gick desto mer intresserad blev jag också av Harry och av Ivar och av deras dynamik. Så det blev en historia om dem där Ida är med och beskrivs via dem. Hon svävar över dem och är en sammanhållande faktor och hon är en karaktär i boken även om hon inte har så många repliker.

Förutom djupdykningen i den egna släkthistorien har arbetet med Nerverna krävt mycket research om bland annat psykiska sjukdomar och de svenska mentalsjukhusens historia. David Nyman berättar att han läst allt från gamla medicinska tidskrifter från 40-talet till den franska filosofen Michel Foucault och att han även varit på Sankta Anna – som i dag består av bostadsrätter – och fotograferat.

– Det blev enormt mycket research men jag tycker å andra sidan att researchfasen är grymt rolig. Även när jag var journalist gillade jag egentligen den biten bäst.

Från fyndet av breven till färdig bok har det tagit sex år men redan när David Nyman skickade in sitt manus hade han en aning om att det skulle bli en bok.

– Jag är perfektionist och ställer oerhört höga krav på mig själv när jag skriver så jag hade aldrig skickat in om jag inte känt att det var bra nog för att ge ut, säger han. När jag hade hittat ett grundläggande syfte med min text och den hade dels en gedigen resonansbotten filosofiskt och litterärt och dels lyckades förmedla det, då kände jag att den var tillräckligt bra.

Hur känns det nu när den är färdig?

– Jag är rätt lättad och så är det väldigt roligt. Jag har varit helt inne i det här i flera år och det är så skönt att äntligen får prata om boken och om ämnena -psykisk sjukdom, folkhemmet och individen och samhället – som intresserar mig. Det ska bli kul att se vad folk läser in och tolkar i den och jag vill ju kommunicera. Det är därför jag skriver.