Enkel seger utan att glänsa

HANDBOLL Toppaspirerande H65 Höör tog en förkrossande triumf i lördagens SHE-drabbning där nästjumbon Skara HF besegrades med 29-18 (15–8).

Överlägset var ordet.

– Ett gott dagsverke även om vi kan ännu bättre, summerade H65-damernas främsta spelare Cassandra Tollbring som skickade in fem bollar och briljerade stort i defensiven.

– Vi spelade bra både framåt och bakåt. Sedan börjar vi få in Jessica (Ryde, målvakten) i spelet igen och det är viktigt.

H65 satte full fart från start och gick enkelt loss till 4-0. Jannike Wiberg plockade det mesta i avslutsväg och iscensatte kontring på kontring.

Där det dock blev högst blandad kompott.

– Vad ska man säga? Vi chansade lite grann på kontringarna.

Men det måste man också göra för att lyckas, och vi vann definitivt på det, tyckte Tollbring.

Drygt sex minuter in på andra halvlek hade Ola Månssons H65 ryckt åt sig ett försprång på tio bollar (20-10) och allt talade för en jätteseger.

I stället bjöds det på åtskilliga tekniska fel och ett ynka plusmål under resterande speltid.

– Exakt. Både i kontringarna och när vi stod uppställt var de tekniska felen alldeles för många, suckade 23-åriga Cassandra Tollbring.

– Antingen studsar vi eller något annat, och då förlorar vi bollen.

– Det är något som vi måste få bort när vi möter de bättre lagen, och som vi även såg borta mot Sävehof. Vi kom ikapp då vi höll ihop spelet, men lät dem dra ifrån så fort vi gjorde tekniska fel.

Tränare Ola Månsson kunde inget annat än instämma.

– Ett hav av tekniska fel. Om jag inte räknat fel hade vi fem bara under de sista tio minuterna – och det säger en hel del. Spelarna tycks tro att de är quarterbackar med svåra pass och andra konstiga grejer som inte alls hör hemma på en handbollsplan.

– Så det är slut på dessa fasoner nu.

Trots detta såg han ingen större anledning att inte vara tillfreds med prestationen som helhet.

– Vi gick in för att vinna och släppa in mindre än 20 bollar. Båda sakerna klarade vi av och därför är det svårt att klaga. Det blev en komfortabel resa och många saker var faktiskt riktigt bra, betonade Månsson.

H65-veteranen Jasmina ”Nina” Djapanovic spelade 50 minuter för första gången efter sina skadesproblem och hittade rätt vid tre tillfällen.

I målet fick Jessica Ryde ersätta Jannike Wiberg knappt tio minuter in på andra halvlek och avslutade starkt.

– Roligt. Jessica har inte alls varit till sin fördel de sista matcherna, men kom tillbaka och var riktigt bra sista tio.

Ola Månsson kunde inte heller låta bli att framhålla Emma Lindqvists och Cassandra Tollbrings (!) försvarsarbete.

Den sistnämnda prisades också som planbäst.

– Jag är nöjd med min insats. Gjorde inte jättemånga mål, men spelade upp en hel del och var behjälplig på många andra sätt i spelet, sa Tollbring.